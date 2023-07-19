https://sputnikarabic.ae/20230719/زلزال-بقوة-66-يضرب-مناطق-ساحلية-في-أمريكا-الوسطى-1079203985.html
زلزال بقوة 6.5 يضرب مناطق ساحلية في أمريكا الوسطى
زلزال بقوة 6.5 يضرب مناطق ساحلية في أمريكا الوسطى
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة ساحل أمريكا الوسطى، حيث شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال، وفقًا لعلماء الزلازل. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T00:45+0000
2023-07-19T00:45+0000
2023-07-19T00:58+0000
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زلزال
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العالم
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وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وكان مركزه على بُعد حوالي 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميغيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديغا في نيكاراغوا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال تقدر مبدئياً بـ 6.5 درجة، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 6.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق حوالي 69 كيلومترًا تحت سطح البحر.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ولكن شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال.وأكد مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة أنه:تقع أمريكا الوسطى على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تحتوي على سلسلة من خطوط الصدوع المحيطة بحوض المحيط الهادئ، وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلازل الكبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20181126/زلزال-أمريكا-الوسطى-1036991275.html
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أمريكا اللاتينية, زلزال, السلفادور, نيكاراغوا, العالم
أمريكا اللاتينية, زلزال, السلفادور, نيكاراغوا, العالم
زلزال بقوة 6.5 يضرب مناطق ساحلية في أمريكا الوسطى
00:45 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 00:58 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة ساحل أمريكا الوسطى، حيث شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال، وفقًا لعلماء الزلازل.
وحدث الزلزال في الساعة 6:22 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وكان مركزه على بُعد حوالي 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان ميغيل في السلفادور أو 94 كيلومترًا غرب مدينة تشينانديغا في نيكاراغوا.
26 نوفمبر 2018, 03:55 GMT
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال تقدر مبدئياً بـ 6.5 درجة، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 6.6 درجة. ووقع الزلزال على عمق حوالي
69 كيلومترًا تحت سطح البحر.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، ولكن شعر السكان في أجزاء من السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا بهزات الزلزال.
وأكد مركز الإنذار من تسونامي في الولايات المتحدة أنه:
بناءً على معلومات الزلزال وسجلات التسونامي التاريخية، لا يُتوقع أن يتسبب الزلزال في حدوث تسونامي.
تقع أمريكا الوسطى على حلقة النار في المحيط الهادئ
، وهي منطقة تحتوي على سلسلة من خطوط الصدوع المحيطة بحوض المحيط الهادئ، وتتعرض المنطقة بشكل متكرر للزلازل الكبيرة.