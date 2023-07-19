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https://sputnikarabic.ae/20230719/سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-غرب-البلاد-1079234379.html
سماع دوي انفجارات في أوديسا غربي أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في أوديسا غربي أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا غرب البلاد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T23:49+0000
2023-07-19T23:49+0000
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وذكرت وكالة "يونيان" المحلية عبر حسابها في موقع تيليغرام: "في هذا الوقت.. تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات قوية في أوديسا".وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا.وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في المقاطعة عند الساعة 01.56 يتطابق مع توقيت موسكو. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للخرائط، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كيروفوغراد وفينيتسا في أوكرانيا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/سماع-دوي-انفجارات-في-سومي-بشمال-أوكرانيا-1079234080.html
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أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

سماع دوي انفجارات في أوديسا غربي أوكرانيا

23:49 GMT 19.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا غرب البلاد.
وذكرت وكالة "يونيان" المحلية عبر حسابها في موقع تيليغرام: "في هذا الوقت.. تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات قوية في أوديسا".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
22:53 GMT
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا.
وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في المقاطعة عند الساعة 01.56 يتطابق مع توقيت موسكو. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للخرائط، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كيروفوغراد وفينيتسا في أوكرانيا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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