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https://sputnikarabic.ae/20230719/كييف-تدرس-مناشدة-الأمم-المتحدة-والشركاء-لإنشاء-قوافل-تصدير-الحبوب-1079230664.html
كييف تدرس "مناشدة الأمم المتحدة والشركاء" لإنشاء قوافل تصدير الحبوب
كييف تدرس "مناشدة الأمم المتحدة والشركاء" لإنشاء قوافل تصدير الحبوب
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن "كييف تدرس إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإنشاء قوافل إنسانية على طول... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T19:27+0000
2023-07-19T19:27+0000
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وقال دانيلوف، على الهواء في مقابلة تلفزيونية: "في الاجتماعات، يتم النظر في القضية لتطبيقها على شركائنا في الأمم المتحدة لإنشاء قوافل إنسانية تحت حماية تلك الزوارق المائية التي ستوفر الأمن لهذه القوافل".وأضاف دانيلوف: "أحد الخيارات هو إنشاء قوافل إنسانية يجب أن تتحرك تحت حماية أسلحة مناسبة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤقتًا عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، خطرة على الملاحة.
https://sputnikarabic.ae/20230719/1079228370.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم

كييف تدرس "مناشدة الأمم المتحدة والشركاء" لإنشاء قوافل تصدير الحبوب

19:27 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن "كييف تدرس إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإنشاء قوافل إنسانية على طول ممر الحبوب تحت حماية أسلحة الدمار".
وقال دانيلوف، على الهواء في مقابلة تلفزيونية: "في الاجتماعات، يتم النظر في القضية لتطبيقها على شركائنا في الأمم المتحدة لإنشاء قوافل إنسانية تحت حماية تلك الزوارق المائية التي ستوفر الأمن لهذه القوافل".

ووفقا له، تصر كييف على المشاركة الأكثر نشاطا للأمم المتحدة في ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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وأضاف دانيلوف: "أحد الخيارات هو إنشاء قوافل إنسانية يجب أن تتحرك تحت حماية أسلحة مناسبة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤقتًا عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، خطرة على الملاحة.
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