https://sputnikarabic.ae/20230719/مصر-تؤكد-وجود-تطور-في-العديد-من-القضايا-مع-إيران-فيديو-1079205745.html

مصر تؤكد وجود تطور في العديد من القضايا مع إيران... فيديو

مصر تؤكد وجود تطور في العديد من القضايا مع إيران... فيديو

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تطورات العلاقات المصرية الإيرانية. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T05:39+0000

2023-07-19T05:39+0000

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وقال أبو زيد، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران"، متوقعًا التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، منوهًا أنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) والذي رحب به أيضا".من جهته، المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.جاء ذلك بعد أيام من قيام سلطان عمان هيثم بن طارق، بزيارة لمصر استمرت يومين، حيث ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقات القاهرة مع طهران، وفقًا للمسؤولين.وقالت إيران إنها تريد علاقات أفضل مع مصر، الدولة العربية الأكثر سكانًا. ومع ذلك، التزمت الحكومة المصرية الصمت بشأن العلاقات مع إيران، لكن وسائل الإعلام الإقليمية كانت تتحدث عن تحسن وشيك في العلاقات، في الأسابيع الأخيرة.يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230712/إيران-تعلن-عن-قرار-مصري-يمثل-خطوة-نحو-رفع-مستوى-العلاقات-بينهما-1078979377.html

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