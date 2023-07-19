https://sputnikarabic.ae/20230719/-سرايا-القدس-فجرنا-عبوة-ناسفة-بآلية-عسكرية-إسرائيلية-ومسلحينا-يخوضون-اشتباكات-عنيفة-في-نابلس-1079232702.html
سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية ومسلحينا يخوضون اشتباكات عنيفة في نابلس
سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية ومسلحينا يخوضون اشتباكات عنيفة في نابلس
أعلنت سرايا القدس "كتيبة نابلس" الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، مضيفة أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T21:24+0000
2023-07-19T21:24+0000
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وقالت سرايا القدس في بيان: "مجاهدونا يفجرون عبوة ناسفة بآلية عسكرية على شارع عمان وإصابتها بشكل مباشر".وأضاف البيان، الذي نقلته إذاعة الأقصى الفلسطينية: "بعون الله وقوته مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات جيش العدو الصهيوني في محيط المنطقة الشرقية من نابلس".يأتي هذا مع تصاعد الاشتباكات في مدينة نابلس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، إذ يشهد محيط قبر يوسف بمدينة نابلس مواجهات عنيفة بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وخلال المواجهات، اللية، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، الليلة، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.وأضافت الوكالة أن قوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.من جانبها أوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى لأضرار في زجاجها.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-نابلس-وعدة-بلدات-وقرى-في-محيطها-1079081451.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي
سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية ومسلحينا يخوضون اشتباكات عنيفة في نابلس
21:24 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت سرايا القدس "كتيبة نابلس" الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، مضيفة أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في نابلس.
وقالت سرايا القدس في بيان: "مجاهدونا يفجرون عبوة ناسفة بآلية عسكرية على شارع عمان وإصابتها بشكل مباشر".
وأضاف البيان، الذي نقلته إذاعة الأقصى الفلسطينية: "بعون الله وقوته مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات جيش العدو الصهيوني في محيط المنطقة الشرقية من نابلس".
يأتي هذا مع تصاعد الاشتباكات في مدينة نابلس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، إذ يشهد محيط قبر يوسف بمدينة نابلس مواجهات عنيفة بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وخلال المواجهات، اللية، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، الليلة، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا"، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
وأضافت الوكالة أن قوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.
من جانبها أوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى لأضرار في زجاجها.