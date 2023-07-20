https://sputnikarabic.ae/20230720/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-5-بنوك-روسية-1079255793.html

أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T16:53+0000

2023-07-20T16:53+0000

2023-07-20T16:53+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230717/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-ضد-روسيا-لإحياء-صفقة-الحبوب-1079158295.html

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