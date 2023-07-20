عربي
https://sputnikarabic.ae/20230720/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-5-بنوك-روسية-1079255793.html
أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية
أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T16:53+0000
2023-07-20T16:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-ضد-روسيا-لإحياء-صفقة-الحبوب-1079158295.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

16:53 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.

لا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة، ولكن يُسمح بتسيير المعاملات المالية معهم حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب
17 يوليو, 20:28 GMT
أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.

بدءًا من 1 يونيو/ حزيران الماضي، احتل بنك "تينكوف" المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك "لوكو" في المرتبة 52، و"سوليدارنوست" في المرتبة 62، في حين حل بنك "يونيستريم" في المرتبة 165.

وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала