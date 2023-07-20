https://sputnikarabic.ae/20230720/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-5-بنوك-روسية-1079255793.html
أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية
أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T16:53+0000
2023-07-20T16:53+0000
2023-07-20T16:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-ضد-روسيا-لإحياء-صفقة-الحبوب-1079158295.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.
لا يمكن للكيانات الأمريكية الاستثمار مع البنوك المدرجة، ولكن يُسمح بتسيير المعاملات المالية معهم حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.
أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.
بدءًا من 1 يونيو/ حزيران الماضي، احتل بنك "تينكوف" المرتبة 12 من حيث الأصول بين البنوك الروسية، في حين يقع بنك "لوكو" في المرتبة 52، و"سوليدارنوست" في المرتبة 62، في حين حل بنك "يونيستريم" في المرتبة 165.
وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا
في قائمة العقوبات الأمريكية.