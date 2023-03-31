https://sputnikarabic.ae/20230331/غواصة-أركتور-الاستراتيجية-الروسية-شبح-القطب-الشمالي-القادم-1075363354.html
غواصة "أركتور" الاستراتيجية الروسية... شبح القطب الشمالي القادم
غواصة "أركتور" الاستراتيجية الروسية... شبح القطب الشمالي القادم
نشرت صحيفة روسية مقالا حول مشروع الغواصة الروسية الاستراتيجية "أركتور"، مشيرة إلى أنها من دعائم القوة الروسية التي سيتم نشرها في القطب الشمالي. 31.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-31T09:11+0000
2023-03-31T09:11+0000
2023-03-31T09:11+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتواصل روسيا عملة دعم قواعدها في القطب الشمالي من خلال عملية تحسين قواعد الرادارات وتطوريها وتحسين المطارات، بالإضافة إلى تطوير أسلحة خاصة بالقطب الشمالي، منها غواصة "أركتور" الاستراتيجية الواعدة.وظهرت الغواصة لأول مرة عندما أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن العسكرية الروسية، خلال معرض "آرميا 2022" عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية.وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المتخصصة بالشؤون العسكرية، سيتم تجهيز الغواصة بمجموعة من الوسائل المائية والرادارية، بما في ذلك المركبات غير المأهولة التي تعمل تحت الماء من مختلف الفئات.ونوهت الصحيفة إلى أن الغواصة ستزود بأسلحة حديثة، حيث تحمل في جزئها الخلفي 12 قمعا للصواريخ، قادرة على حمل الصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية.وأتاح تحسين أنظمة الأسلحة الصاروخية تقليل عدد الصواريخ الموجودة على متنها مع الحفاظ على الإمكانات القتالية لها كغواصة حاملة للصواريخ.وكان مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين"، قد قال إن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا، وعرضها 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.مجلة: الغواصة هي "أخطبوط" لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالييذكر أن مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، كانت قد نشرت مقالا تحدثت فيه عن ميزات الغواصة الروسية الجديدة الغامضة، مشيرة إلى أنها مخصصة لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي لكوكب الأرض.وقدرت المجلة إزاحة الغواصة مقارنة إياها مع مجسم غواصة أخرى موجود في المعرض، بحوالي 24 ألف طن عند غمرها بالماء.ونوهت المجلة في مقالها إلى أن إحدى الغواصات الأخرى المعروضة في منتدى "آرميا 2022" ستكون مخصصة لمرافقة الغواصة الروسية وتنفذ أدوار الدعم لها.ووصف المتابعون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الغواصة الروسية بـ"الأخطبوط" بسبب ميزتها المتمثلة بنشر غواصات ذاتية القيادة، الأمر الذي يدعمها بما يشبه "الأذرع في الأعماق"، بحسب بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
غواصة "أركتور" الاستراتيجية الروسية... شبح القطب الشمالي القادم
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نشرت صحيفة روسية مقالا حول مشروع الغواصة الروسية الاستراتيجية "أركتور"، مشيرة إلى أنها من دعائم القوة الروسية التي سيتم نشرها في القطب الشمالي.
وتواصل روسيا عملة دعم قواعدها في القطب الشمالي من خلال عملية تحسين قواعد الرادارات وتطوريها وتحسين المطارات، بالإضافة إلى تطوير أسلحة خاصة بالقطب الشمالي، منها غواصة "أركتور" الاستراتيجية الواعدة.
وظهرت الغواصة لأول مرة عندما أعلن مسؤول في قطاع صناعة السفن
العسكرية الروسية، خلال معرض "آرميا 2022" عن اختراع غواصة جديدة تمثل الجيل الصاعد من الغواصات الاستراتيجية التي تعمل بالطاقة النووية.
وقال مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور". وأشار إلى أن من مميزات الغواصة المستقبلية أنها تستطيع أن تكتشف الغواصة المعادية قبل أن يتمكن العدو من اكتشافها. وذلك بفضل ما تحمله من غواصات صغيرة روبوتية دون طاقم بشري.
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"
الروسية المتخصصة بالشؤون العسكرية، سيتم تجهيز الغواصة بمجموعة من الوسائل المائية والرادارية، بما في ذلك المركبات غير المأهولة التي تعمل تحت الماء من مختلف الفئات.
وبفضل هذه الروبوتات (الغواصات غير المأهولة) التي تستطيع نشرها تحت الماء، ستكون الغواصة قادرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام ذات الطبيعة المساعدة أو القتالية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الغواصة ستزود بأسلحة حديثة، حيث تحمل في جزئها الخلفي 12 قمعا للصواريخ، قادرة على حمل الصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية.
وأتاح تحسين أنظمة الأسلحة الصاروخية تقليل عدد الصواريخ الموجودة على متنها مع الحفاظ على الإمكانات القتالية لها كغواصة حاملة للصواريخ.
وكان مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين"، قد قال إن وجود الغواصات الروبوتية على متن غواصة "أركتور" سيتيح لها الاضطلاع بمهام أخرى لا توكل إلى الغواصة العادية التي تحمل الصواريخ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا، وعرضها 15.7 متر. ويقودها طاقم مكوّن من حوالي 100 شخص.
مجلة: الغواصة هي "أخطبوط" لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي
يذكر أن مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح
والعتاد العسكري، كانت قد نشرت مقالا تحدثت فيه عن ميزات الغواصة الروسية الجديدة الغامضة، مشيرة إلى أنها مخصصة لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي لكوكب الأرض.
وأشار المقال الذي نشرته مجلة "ميلتاري وواتش" إلى أن الغواصة الروسية الجديدة التي تم الكشف عنها في معرض "آرميا 2022" والتي تحمل اسم "أركتور"، هي غواصة "مخصصة للعمل بشكل أساسي كحاملة صواريخ باليستية استراتيجية في منطقة القطب الشمالي".
وقدرت المجلة إزاحة الغواصة مقارنة إياها مع مجسم غواصة أخرى موجود في المعرض، بحوالي 24 ألف طن عند غمرها بالماء.
ونوهت المجلة في مقالها الذي حمل عنوان "نظرة على الغواصة الروسية الشبحية الجديدة Arktur: المصممة لإطلاق ضربات نووية حرارية من أقصى الشمال"، إلى أن "فئة الغواصة الجديدة تتميز بهيكل انسيابي مع برج (شراع) منخفض الارتفاع وتصميم مسطح (قرفصائي) وبدن عريض ونظام الدفع تم تغطيته بالكامل ذو تصميم غير معروف (سري)".
ونوهت المجلة في مقالها إلى أن إحدى الغواصات الأخرى المعروضة في منتدى "آرميا 2022" ستكون مخصصة لمرافقة الغواصة الروسية وتنفذ أدوار الدعم لها.
"تبدو مصممة لحمل الغواصات ذاتية القيادة. بينما لا يزال الكثير عنها غير معروف فيما يتعلق ببرنامج الغواصة الجديد.. لكن الاستثمار في مثل هذه القدرة يتماشى مع اتجاهين سائدين في منهج الدفاع الروسي؛ التركيز على الردع الاستراتيجي، ومؤخرا التركيز على تعزيز القدرات في منطقة القطب الشمالي".
مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري
ووصف المتابعون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الغواصة الروسية بـ"الأخطبوط" بسبب ميزتها المتمثلة بنشر غواصات ذاتية القيادة، الأمر الذي يدعمها بما يشبه "الأذرع في الأعماق"، بحسب بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.