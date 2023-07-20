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روسيا تنفي نيتها استهداف السفن المدنية في البحر الأسود
روسيا تنفي نيتها استهداف السفن المدنية في البحر الأسود
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف ، أنه على عكس المعلومات التي تم الإعراب عنها في الولايات المتحدة، فإن روسيا لا تستعد لاستفزازات ضد السفن المدنية... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T17:45+0000
2023-07-20T17:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنتونوف في بيان: "هذا مخالف تماما لمقارباتنا، خلافا للسلطات الأمريكية التي تواصل غض الطرف عن الهجمات الإرهابية لأتباعها في كييف، كنا دائما في طليعة الكفاح ضد مثل هذه الجرائم".وأردف أنتونوف: "ويكفي أن نذكر الحشو المخزي حول بوتشا ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وشدد على أن "الولايات المتحدة، من خلال تصريحاتها، تحاول إخفاء أنشطتها التخريبية التي تهدف إلى التخريب الفعلي لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول ومحاولة تقويض الثقة في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230719/الدفاع-الروسية-السفن-المتحركة-في-البحر-الأسود-نحو-أوكرانيا-ناقل-محتمل-للعتاد-العسكري--عاجل-1079226512.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا تنفي نيتها استهداف السفن المدنية في البحر الأسود

17:45 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Василий Батанов / الانتقال إلى بنك الصورقطع بحرية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود
قطع بحرية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Василий Батанов
/
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف ، أنه على عكس المعلومات التي تم الإعراب عنها في الولايات المتحدة، فإن روسيا لا تستعد لاستفزازات ضد السفن المدنية في البحر الأسود.
وقال أنتونوف في بيان: "هذا مخالف تماما لمقارباتنا، خلافا للسلطات الأمريكية التي تواصل غض الطرف عن الهجمات الإرهابية لأتباعها في كييف، كنا دائما في طليعة الكفاح ضد مثل هذه الجرائم".

المحاولات التي تُنسب إلى روسيا في التحضير لهجمات معينة على السفن المدنية هي تشويه للحقائق، وليس سرًا أن الإدارة (الأمريكية) لا توفر أبسط الاستفزازات الإعلامية المعادية لروسيا.

وأردف أنتونوف: "ويكفي أن نذكر الحشو المخزي حول بوتشا ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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ناهيك عن الانغماس في كييف في الهجمات على جسر القرم، واستخدام الذخائر العنقودية وغارات الطائرات من دون طيار على المناطق السكنية واغتيال الصحفيين، في نفس الصف والتقاعس في التحقيق حول انفجار أنابيب الغاز نورد ستريم.

وشدد على أن "الولايات المتحدة، من خلال تصريحاتها، تحاول إخفاء أنشطتها التخريبية التي تهدف إلى التخريب الفعلي لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول ومحاولة تقويض الثقة في روسيا".
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