عربي
https://sputnikarabic.ae/20230720/مستشار-وزير-المياه-الإثيوبي-اتفاق-آبي-أحمد-والسيسي-بشأن-سد-النهضة-لاقى-ترحيبا-إقليميا-ودوليا-1079255177.html
مستشار وزير المياه الإثيوبي: اتفاق آبي أحمد والسيسي بشأن سد النهضة لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا
مستشار وزير المياه الإثيوبي: اتفاق آبي أحمد والسيسي بشأن سد النهضة لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا
أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن الاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء بلاده، آبي أحمد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن سد النهضة،... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T16:00+0000
2023-07-20T16:00+0000
مصر
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059374589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ec74c7fd608e2af25e268cbe1dbacb4.jpg
وفيما يتعلق بتجاوز الجمود بين إثيوبيا ومصر بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، أعرب العروسي، أمس الأربعاء، عن أمله في أن تتم المفاوضات بناء على رغبات وقرارات صادقة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأوضح أن "التقارب بين إثيوبيا ومصر حظي بموافقة العديد من الدول، التي أرادت الخير لإثيوبيا ودول حوض النيل".وأضاف أنولفت إلى أن "القادة الأفارقة يدركون أن الوضع الحالي في أفريقيا يتطلب من الدول المجاورة أن تتكامل وتتعاون، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على الدول أن تجسر الخلافات السياسية وتتحد في معالجة الأزمات الأفريقية".وفي هذا الصدد، أشار مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، إلى أن "التقارب المتزايد بين مصر وإثيوبيا مشجع، وموافق عليه من قبل الكثيرين".واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مصر-ترفض-سياسة-الأمر-الواقع-في-ملف-سد-النهضة-فيديو-1079180411.html
https://sputnikarabic.ae/20230713/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلق-على-لقائه-بالرئيس-المصري-في-القاهرة-1079032962.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/02/1059374589_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8e76d7c610f6c99073a4a0aadb3b02e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, العالم العربي, الأخبار

مستشار وزير المياه الإثيوبي: اتفاق آبي أحمد والسيسي بشأن سد النهضة لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا

16:00 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / HANDOUTالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن الاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء بلاده، آبي أحمد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن سد النهضة، لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا.
وفيما يتعلق بتجاوز الجمود بين إثيوبيا ومصر بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، أعرب العروسي، أمس الأربعاء، عن أمله في أن تتم المفاوضات بناء على رغبات وقرارات صادقة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضح أن "التقارب بين إثيوبيا ومصر حظي بموافقة العديد من الدول، التي أرادت الخير لإثيوبيا ودول حوض النيل".
وأضاف أن

زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مصر، فتحت آفاقا جديدة للعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل.

ولفت إلى أن "القادة الأفارقة يدركون أن الوضع الحالي في أفريقيا يتطلب من الدول المجاورة أن تتكامل وتتعاون، ومن أجل تحقيق ذلك يجب على الدول أن تجسر الخلافات السياسية وتتحد في معالجة الأزمات الأفريقية".
وفي هذا الصدد، أشار مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، إلى أن "التقارب المتزايد بين مصر وإثيوبيا مشجع، وموافق عليه من قبل الكثيرين".
المستشار أحمد أبوزيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في ملف "سد النهضة"... فيديو
18 يوليو, 11:32 GMT
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على لقائه بالرئيس المصري في القاهرة
13 يوليو, 11:46 GMT
يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала