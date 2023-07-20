https://sputnikarabic.ae/20230720/وزارة-الخارجية-الهند-تأمل-بأن-يحضر-بوتين-شخصيا-قمة-مجموعة-العشرين-في-نيودلهي--1079243289.html
وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T10:53+0000
2023-07-20T10:53+0000
2023-07-20T10:53+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07bd1dbc9bab4cd6bbbb176d8e3b0d99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078524012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fb799924cd3778aa7b3ac98d653f712.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
تابعنا عبر
يتبع
وزارة الخارجية: الهند تأمل بأن يحضر بوتين شخصيا قمة مجموعة العشرين في نيودلهي