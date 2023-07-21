https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T23:31+0000
2023-07-21T23:31+0000
2023-07-21T23:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت، أن حالة الاستنفار الجوي أطلقت في الساعة 01:23 حتى الساعة 01:46 بتوقيت موسكو في هذه المناطق.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-أوديسا-ونيكولايف-في-أوكرانيا-1079289735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أنه تم إعلان حالة الاستنفار الجوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق زابوروجيه وخيرسون التي تخضع لسيطرة كييف.
وأفادت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت، أن حالة الاستنفار الجوي أطلقت في الساعة 01:23 حتى الساعة 01:46 بتوقيت موسكو في هذه المناطق.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.