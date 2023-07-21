https://sputnikarabic.ae/20230721/اليمن-يدين-تكرار-سماح-السلطات-السويدية-بحرق-القرآن-1079260694.html

اليمن يدين تكرار سماح السلطات السويدية بحرق القرآن

اليمن يدين تكرار سماح السلطات السويدية بحرق القرآن

أدانت الخارجية اليمنية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، منح السلطات السويدية تصريحاً لتنظيم مظاهرة أخرى لحرق القرآن الكريم، واعتبرت ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها "تدين بأشد العبارات تكرار سماح السلطات في السويد بالإساءة للقرآن الكريم بذريعة حرية التعبير".وأضافت أن "الإساءة للمقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين ليست من القيم الإنسانية والأخلاقية ولا تمت لحرية التعبير بصلة".واعتبرت أن "السماح للمتطرفين المتبنين للكراهية بالإساءة للمعتقدات الإسلامية يسيء للسويد ويوتر علاقاتها مع الدول الإسلامية".وطالبت الخارجية اليمنية، الحكومة السويدية بـ "وضع حد لهذه التصرفات الرعناء ووقف تكرار هذه الجريمة التي تتنافى مع حرية المعتقد"، على حد تعبيرها.في سياق متصل، أشادت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بطلب العراق من سفيرة السويد مغادرة الأراضي العراقية، وسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة بلاده في ستوكهولم، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم.وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر "تويتر": "ما قامت به الحكومة العراقية من طرد سفيرة السويد من العراق وسحب القائم بأعماله في السويد هي الخطوة الصحيحة التي يجب على جميع الأنظمة التي لها علاقات مع السويد القيام بها كما دعونا بذلك من البداية وهو ما يجب عمله أيضاً الآن".يأتي هذا بعد منح الشرطة السويدية تصريحاً لمهاجر عراقي بتنظيم مظاهرة أخرى لحرق القرآن الكريم، بعد أن أثارت فعلته السابقة، أول أيام عيد الأضحى 28 حزيران/ يونيو الماضي، غضباً في العديد من الدول الإسلامية، وموجه من الإدانات في جميع أنحاء العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230720/قطر-تستدعي-السفير-السويدي-لتسليمه-مذكرة-احتجاج-على-الاعتداء-على-القرآن-1079259298.html

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