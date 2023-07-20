https://sputnikarabic.ae/20230720/قطر-تستدعي-السفير-السويدي-لتسليمه-مذكرة-احتجاج-على-الاعتداء-على-القرآن-1079259298.html

قطر تستدعي السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن"

قطر تستدعي السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على "الاعتداء على القرآن"

استدعت دولة قطر، يوم أمس الخميس، السفير السويدي لديها، جوتام بهاتاشاريا، وقدمت له مذكرة احتجاج تطالب السلطات السويدية باتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T23:28+0000

2023-07-20T23:28+0000

2023-07-20T23:28+0000

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وفي بيان نُشِرَ عبر حساب وزارة الخارجية القطرية الرسمي في موقع "تويتر"، أعربت الدوحة عن استيائها الشديد واستنكارها للسماح المستمر بتجاوزات على القرآن الكريم في السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.كما أكد البيان أن هذه الاعتداءات تعكس الكراهية والتمييز الديني، وتتعارض مع قيم التعايش السلمي وتشكل تهديداً على حرية التعبير، بالإضافة إلى عرقلة جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين.وأشار البيان إلى أن دول العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي قد أدانوا بشدة تلك الاعتداءات، وصدر قرار من مجلس حقوق الإنسان يدين أعمال الكراهية الدينية، ولكنها تعتبر أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة من قِبَل السلطات السويدية تفتح المجال أمام استمرار هذه الممارسات البغيضة.كما أكدت قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على تعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين من خلال التفاهم والحوار.وفي وقت سابق، طرد العراق السفير السويدي لديه، بسبب منح الشرطة السويدية تصريحًا للمهاجر العراقي سلوان موميكا لتنظيم مظاهرة أخرى لحرق القرآن الكريم، بعد أن أثارت فعلته السابقة في شهر يونيو/ حزيران غضبًا في العديد من الدول الإسلامية.وقام مئات المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة السويدية في بغداد قبل مظاهرة موميكا، التي أقيمت يوم الخميس أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

https://sputnikarabic.ae/20230720/إيران-تستدعي-السفير-السويدي-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-1079258555.html

https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلام-محتجون-يقتحمون-السفارة-السويدية-في-بغداد-1079234536.html

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