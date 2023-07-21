https://sputnikarabic.ae/20230721/بكين-تدعو-موسكو-وكييف-لاستئناف-المحادثات-في-أقرب-وقت-ممكن-1079287081.html
بكين تدعو موسكو وكييف لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن
بكين تدعو موسكو وكييف لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن
أكد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن بكين تدعو موسكو وكييف إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما تدعو المجتمع... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T17:20+0000
2023-07-21T17:20+0000
2023-07-21T17:20+0000
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وقال قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين تحث مرة أخرى طرفي النزاع على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وتدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف الملائمة لذلك".وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم.وكانت السلطات الصينية قد اقترحت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، خطتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي تشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.وفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-أمريكا-مستعدة-للعمل-مع-روسيا-بشأن-تبادل-الأسرى-رغم-الخلافات-1079286136.html
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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
بكين تدعو موسكو وكييف لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن
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أكد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن بكين تدعو موسكو وكييف إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، كما تدعو المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لذلك.
وقال قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين تحث مرة أخرى طرفي النزاع على استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وتدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف الملائمة لذلك".
وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها
وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم.
وكانت السلطات الصينية قد اقترحت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، خطتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية
، والتي تشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.