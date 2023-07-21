https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-أمريكا-مستعدة-للعمل-مع-روسيا-بشأن-تبادل-الأسرى-رغم-الخلافات-1079286136.html
واشنطن: أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن تبادل الأسرى رغم الخلافات
واشنطن: أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن تبادل الأسرى رغم الخلافات
صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن قضية تبادل الأسرى، على الرغم من الخلافات الجوهرية بين البلدين. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T16:02+0000
2023-07-21T16:02+0000
2023-07-21T16:02+0000
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وقال بلينكن: "حتى عندما تكون لدينا اختلافات جوهرية، نحتفظ بالقدرة على العمل بشكل مستقل ومعزول لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن. منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، أحضرنا 29 أمريكيًا من ثمان أو تسع دول، مع كل منها لدينا اختلافات جوهرية".وأكد بلينكن أن أمريكا وحلفاءها يبحثون عن بدائل لصفقة الحبوب، لكنهم لا يرون طريقة لاستبدال الإمدادات المفقودة عبر طرق أخرى.وقال: "نحن نعمل مع حلفائنا. نحن نعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا لإيجاد خيارات أخرى، لكن يجب أن أخبركم أنني لا أعتبر أنه من الممكن تعويض الكميات المفقودة مع نهاية هذه المبادرة من خلال طرق أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-لا-ترى-أي-مظاهر-لتحضير-روسيا-لاستخدام-السلاح-النووي-1079259259.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن تبادل الأسرى رغم الخلافات
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صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن قضية تبادل الأسرى، على الرغم من الخلافات الجوهرية بين البلدين.
وقال بلينكن: "حتى عندما تكون لدينا اختلافات جوهرية، نحتفظ بالقدرة على العمل بشكل مستقل ومعزول لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن. منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، أحضرنا 29 أمريكيًا من ثمان أو تسع دول، مع كل منها لدينا اختلافات جوهرية".
وأشار بلينكين إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة هذا العمل، بغض النظر عن كيفية تطور العلاقات مع موسكو في مجالات أخرى.
وأكد بلينكن أن أمريكا وحلفاءها يبحثون عن بدائل لصفقة الحبوب، لكنهم لا يرون طريقة لاستبدال الإمدادات المفقودة عبر طرق أخرى.
وقال: "نحن نعمل مع حلفائنا. نحن نعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا لإيجاد خيارات أخرى، لكن يجب أن أخبركم أنني لا أعتبر أنه من الممكن تعويض الكميات المفقودة مع نهاية هذه المبادرة من خلال طرق أخرى".