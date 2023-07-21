https://sputnikarabic.ae/20230721/مقتل-فلسطيني-واعتقال-آخر-بعد-استهداف-القوات-الإسرائيلية-مركبة--في-نابلس-1079289877.html
مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس
مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس
لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T21:25+0000
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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.وأضاف جبريل، إن الشاب كان يستقل المركبة برفقة شاب آخر أُصيب هو الآخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل القوات الإسرائيلية.من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079234240.html
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أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس
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لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضاف جبريل، إن الشاب كان يستقل المركبة برفقة شاب آخر أُصيب هو الآخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل القوات الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.