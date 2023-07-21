عربي
https://sputnikarabic.ae/20230721/مقتل-فلسطيني-واعتقال-آخر-بعد-استهداف-القوات-الإسرائيلية-مركبة--في-نابلس-1079289877.html
مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس
مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس
لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T21:25+0000
2023-07-21T21:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
نابلس
أخبار نابلس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435469_0:32:3073:1760_1920x0_80_0_0_876500c114974710b9f3cec2692656d5.jpg
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.وأضاف جبريل، إن الشاب كان يستقل المركبة برفقة شاب آخر أُصيب هو الآخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل القوات الإسرائيلية.من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079234240.html
نابلس
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069435469_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f96d1437bde08544028c1e4e7b4f32ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في نابلس

21:25 GMT 21.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHجريح يُنقل على نقالة إلى مستشفى بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة مطلع 25 أكتوبر تشرين الأول 2022
جريح يُنقل على نقالة إلى مستشفى بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة مطلع 25 أكتوبر تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس
19 يوليو, 23:14 GMT
وأضاف جبريل، إن الشاب كان يستقل المركبة برفقة شاب آخر أُصيب هو الآخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل القوات الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала