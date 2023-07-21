https://sputnikarabic.ae/20230721/وكالة-كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-1079290149.html
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر
أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T22:10+0000
2023-07-21T22:10+0000
2023-07-21T22:26+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر".العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.وجاء هذا الاتفاق، كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.
https://sputnikarabic.ae/20230721/سيؤل-تحذر-كوريا-الشمالية-هجوم-نووي-يعني-نهاية-نظام-كيم-جونغ-أون-1079260840.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر
22:10 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر".
العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية
من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.
وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.
واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.
وجاء هذا الاتفاق، كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية
واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.