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https://sputnikarabic.ae/20230720/كوريا-الشمالية-تحذر-زيارة-الغواصة-الأمريكية-إلى-سيئول-قد-ترقى-لشروط-استخدامنا-القوة-النووية-1079251387.html
كوريا الشمالية تحذر: زيارة الغواصة الأمريكية إلى سيئول قد ترقى لشروط استخدامنا القوة النووية
كوريا الشمالية تحذر: زيارة الغواصة الأمريكية إلى سيئول قد ترقى لشروط استخدامنا القوة النووية
حذر وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، اليوم الخميس، من أن زيارة غواصة استراتيجية أمريكية ذات قدرات نووية مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، الأسبوع الحالي،... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T14:37+0000
2023-07-20T14:37+0000
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وقال في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "إنني أُذكّر الجيش الأمريكي بحقيقة أن الرؤية المتزايدة باستمرار لنشر الغواصة النووية الاستراتيجية وغيرها من الأصول الاستراتيجية قد تندرج، في ظل شروط استخدام الأسلحة النووية المحددة، في قانون كوريا الديمقراطية بشأن سياسة القوة النووية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأشار كانغ إلى أن "العقيدة النووية لكوريا الشمالية تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضدها، أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الأسلحة النووية ضدها وشيكا".وتابع مشددا: "على الجانب العسكري الأمريكي أن يدرك أن أصوله النووية دخلت مياهًا خطيرة للغاية".وحذر وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، في بيانه مرة أخرى وبشدة "العصابات العسكرية لأمريكا وكوريا الجنوبية والتي تتحدث عن نهاية نظامنا".وأردف: "سيكون استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية الخيار الأسوأ للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حتى لا يكون لديهما مجال للتفكير مرتين في وجودهما".وفي الأسبوع الجاري، أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، في تصريحات صحفية، عن "رسو غواصة نووية أمريكية "يو إس إس كنتاكي" في ميناء بوسان لأول مرة منذ عقود، لإثبات التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع".وسبق لكوريا الشمالية أن نددت بقرار الولايات المتحدة نقل غواصة تحمل صواريخ "كروز" إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعلنت أن هذه خطوة "تقرب المواجهة النووية".وفي العام الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا بشأن الاستخدام النووي، الأمر الذي أثار مخاوف من أنه سيسمح بالاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، في مواجهة ما تعتبره تهديدا وشيكا.يشار إلى أنه في الشهر الماضي، وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ "كروز" تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، بعد اتفاق بين واشنطن وسيئول.واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.وجاء هذا الاتفاق كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية، بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية، واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تحذر: زيارة الغواصة الأمريكية إلى سيئول قد ترقى لشروط استخدامنا القوة النووية

14:37 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / WOOHAE CHOغواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية "يو إس إس كنتاكي" راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023
غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية يو إس إس كنتاكي راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية "يو إس إس كنتاكي" راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / WOOHAE CHO
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حذر وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، اليوم الخميس، من أن زيارة غواصة استراتيجية أمريكية ذات قدرات نووية مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، الأسبوع الحالي، قد يرقى إلى الوفاء بالشروط القانونية لاستخدام بلاده الأسلحة النووية.
وقال في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "إنني أُذكّر الجيش الأمريكي بحقيقة أن الرؤية المتزايدة باستمرار لنشر الغواصة النووية الاستراتيجية وغيرها من الأصول الاستراتيجية قد تندرج، في ظل شروط استخدام الأسلحة النووية المحددة، في قانون كوريا الديمقراطية بشأن سياسة القوة النووية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشار كانغ إلى أن "العقيدة النووية لكوريا الشمالية تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضدها، أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الأسلحة النووية ضدها وشيكا".
وتابع مشددا: "على الجانب العسكري الأمريكي أن يدرك أن أصوله النووية دخلت مياهًا خطيرة للغاية".
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وحذر وزير دفاع كوريا الشمالية، كانغ سون نام، في بيانه مرة أخرى وبشدة "العصابات العسكرية لأمريكا وكوريا الجنوبية والتي تتحدث عن نهاية نظامنا".
وأردف: "سيكون استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية الخيار الأسوأ للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حتى لا يكون لديهما مجال للتفكير مرتين في وجودهما".
وفي الأسبوع الجاري، أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، في تصريحات صحفية، عن "رسو غواصة نووية أمريكية "يو إس إس كنتاكي" في ميناء بوسان لأول مرة منذ عقود، لإثبات التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع".
وسبق لكوريا الشمالية أن نددت بقرار الولايات المتحدة نقل غواصة تحمل صواريخ "كروز" إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعلنت أن هذه خطوة "تقرب المواجهة النووية".
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وفي العام الماضي، أصدرت كوريا الشمالية قانونا بشأن الاستخدام النووي، الأمر الذي أثار مخاوف من أنه سيسمح بالاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية، في مواجهة ما تعتبره تهديدا وشيكا.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ "كروز" تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، بعد اتفاق بين واشنطن وسيئول.
واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.
وجاء هذا الاتفاق كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية، بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية، واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.
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