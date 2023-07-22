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https://sputnikarabic.ae/20230722/حالات-إغماء-على-متن-طائرة-ركاب-أمريكية-بسبب-الحرارة-الشديدة-فيديو-1079307214.html
حالات إغماء على متن طائرة ركاب أمريكية بسبب الحرارة المرتفعة... فيديو
حالات إغماء على متن طائرة ركاب أمريكية بسبب الحرارة المرتفعة... فيديو
تعرض مسافرون على متن طائرة ركاب أمريكية إلى فقدان الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تعطل مكيفات الهواء على متن الطائرة. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T16:49+0000
2023-07-22T16:49+0000
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وتقدمت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية التي تملك الطائرة باعتذار للمسافرين وأعلنت فتح تحقيق في الحادث بعدما ذكر أحد المسافرين أن الطاقم لم يهتم بهم.وكان قائد الطائرة قد حاول تهدئة المسافرين بالاعتذار لهم وإخبارهم بأن الوضع الذي يواجهونه خارج عن سيطرة الطاقم، الذي يحاول فعل كل ما في وسعه لتخفيف درجة الحرارة داخل الطائرة بعد تعطل مكيفات الهواء.يذكر أن السبب في ذلك هو توقف الطائرة لساعات على المدرج في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

حالات إغماء على متن طائرة ركاب أمريكية بسبب الحرارة المرتفعة... فيديو

16:49 GMT 22.07.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLE
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تعرض مسافرون على متن طائرة ركاب أمريكية إلى فقدان الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تعطل مكيفات الهواء على متن الطائرة.
وتقدمت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية التي تملك الطائرة باعتذار للمسافرين وأعلنت فتح تحقيق في الحادث بعدما ذكر أحد المسافرين أن الطاقم لم يهتم بهم.
وكان قائد الطائرة قد حاول تهدئة المسافرين بالاعتذار لهم وإخبارهم بأن الوضع الذي يواجهونه خارج عن سيطرة الطاقم، الذي يحاول فعل كل ما في وسعه لتخفيف درجة الحرارة داخل الطائرة بعد تعطل مكيفات الهواء.
يذكر أن السبب في ذلك هو توقف الطائرة لساعات على المدرج في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
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