https://sputnikarabic.ae/20230723/التعاون-الإسلامي-تعلق-صفة-المبعوث-الخاص-للسويد-لدى-المنظمة--1079323375.html

"التعاون الإسلامي" تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة

"التعاون الإسلامي" تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة

قررت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة، وذلك على خلفية تكرار واقعة الإساءة للقرآن في السويد. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T14:27+0000

2023-07-23T14:27+0000

2023-07-23T14:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة السويد بأنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة".وفي السياق نفسه، رحب الأمين العام للمنظمة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، ودعا جميع الدول الأعضاء "لاتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الأعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير".وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، مع الوضع في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة".وأشار إلى أهمية الالتزام بمضمون القرار الذي اعتمده أخيرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".وأعلن البيان أيضا أنه "تجري الأمانة العامة الاستعدادات لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في أقرب موعد ممكن لمواصلة التدارس بشأن هذه المسألة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة".وكانت الشرطة السويدية قد سمحت، الخميس الماضي، بتظاهر أشخاص وحرقهم المصحف والعلم العراقي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.

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