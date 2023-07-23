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https://sputnikarabic.ae/20230723/زعيم-اليمين-الإسباني-يعلن-فوزه-في-الانتخابات-التشريعية-وسعيه-إلى-تشكيل-حكومة-1079330527.html
زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية وسعيه إلى "تشكيل حكومة"
زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية وسعيه إلى "تشكيل حكومة"
فاز الحزب الشعبي بالانتخابات التشريعية في إسبانيا، الأحد، حيث حصد 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل أربع سنوات. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T23:31+0000
2023-07-23T23:31+0000
حكومة إسبانيا
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وأعلن زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييس فيخو، أنه سيحاول "تشكيل حكومة".ويمتلك الحزب الشعبي حليفا واحدا وهو حزب "فوكس" اليميني المتطرف، ولكنهما مع لا يستطيعا تشكيل الحكومة، لأنهما لا يمثلان أغلبية البرلمان.وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي ما زالت حظوظه للبقاء في السلطة قائمة، بعد أن تمكّن من الحدّ من مكاسب المعارضة اليمينيّة، أعلن الأحد أنّ اليمين واليمين المتطرّف "هُزما" في الانتخابات التشريعيّة.وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمّسين تجمّعوا خارج مقرّ الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إنّ "الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت". وأضاف "نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير".
https://sputnikarabic.ae/20230716/إسبانيا-تجلي-آلاف-السكان-بسبب-حريق-خرج-عن-السيطرة-في-إحدى-جزر-الكناري-فيديو-1079124407.html
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حكومة إسبانيا, العالم
حكومة إسبانيا, العالم

زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية وسعيه إلى "تشكيل حكومة"

23:31 GMT 23.07.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXالانتخابات التشريعية في إسبانيا
الانتخابات التشريعية في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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فاز الحزب الشعبي بالانتخابات التشريعية في إسبانيا، الأحد، حيث حصد 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل أربع سنوات.
وأعلن زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييس فيخو، أنه سيحاول "تشكيل حكومة".
وقال نونييس فيخو أمام مقر حزبه في مدريد، "بصفتي مرشح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أعتقد أن من واجبي" محاولة "تشكيل حكومة".
ويمتلك الحزب الشعبي حليفا واحدا وهو حزب "فوكس" اليميني المتطرف، ولكنهما مع لا يستطيعا تشكيل الحكومة، لأنهما لا يمثلان أغلبية البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي ما زالت حظوظه للبقاء في السلطة قائمة، بعد أن تمكّن من الحدّ من مكاسب المعارضة اليمينيّة، أعلن الأحد أنّ اليمين واليمين المتطرّف "هُزما" في الانتخابات التشريعيّة.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
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وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمّسين تجمّعوا خارج مقرّ الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إنّ "الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت". وأضاف "نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير".
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