https://sputnikarabic.ae/20230723/زعيم-اليمين-الإسباني-يعلن-فوزه-في-الانتخابات-التشريعية-وسعيه-إلى-تشكيل-حكومة-1079330527.html

زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية وسعيه إلى "تشكيل حكومة"

زعيم اليمين الإسباني يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية وسعيه إلى "تشكيل حكومة"

فاز الحزب الشعبي بالانتخابات التشريعية في إسبانيا، الأحد، حيث حصد 136 مقعدا، أي أكثر بـ47 مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل أربع سنوات. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T23:31+0000

2023-07-23T23:31+0000

2023-07-23T23:31+0000

حكومة إسبانيا

العالم

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وأعلن زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييس فيخو، أنه سيحاول "تشكيل حكومة".ويمتلك الحزب الشعبي حليفا واحدا وهو حزب "فوكس" اليميني المتطرف، ولكنهما مع لا يستطيعا تشكيل الحكومة، لأنهما لا يمثلان أغلبية البرلمان.وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي ما زالت حظوظه للبقاء في السلطة قائمة، بعد أن تمكّن من الحدّ من مكاسب المعارضة اليمينيّة، أعلن الأحد أنّ اليمين واليمين المتطرّف "هُزما" في الانتخابات التشريعيّة.وقال سانشيز أمام ناشطين اشتراكيين متحمّسين تجمّعوا خارج مقرّ الحزب الاشتراكي في وسط مدريد إنّ "الكتلة الرجعيّة للحزب الشعبي ولحزب فوكس هُزمت". وأضاف "نحن الذين نريد أن تُواصل إسبانيا التقدّم عددنا أكبر بكثير".

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