https://sputnikarabic.ae/20230723/قطر-تعين-سفيرا-فوق-العادة-لدى-الإمارات-لأول-مرة-منذ-2017-1079326250.html
قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017
قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017
قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T16:11+0000
2023-07-23T16:11+0000
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وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
https://sputnikarabic.ae/20230619/الخارجية-السعودية-استئناف-التمثيل-الدبلوماسي-بين-الإمارات-وقطر-يعزز-العمل-الخليجي-المشترك-1078275373.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
قطر تعين سفيرا فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017
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قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.
وقالت وكالة الأنباء القطرية
"قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما
واستئناف عمل سفارتيهما.
وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".