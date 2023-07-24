https://sputnikarabic.ae/20230724/أمريكا-ترفض-دعم-هجمات-نظام-كييف-داخل-روسيا-1079365689.html
أمريكا ترفض دعم هجمات نظام كييف "داخل روسيا"
أمريكا ترفض دعم هجمات نظام كييف "داخل روسيا"
أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في تعليقها على هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو، أن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T20:42+0000
2023-07-24T20:42+0000
2023-07-24T20:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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قالت جان بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا"، وأضافت:كما ألقت جان بيير "باللوم في الصراع الجاري على روسيا وقالت إنها يمكن أن تستعيد السلام بسرعة إذا تمكنت من سحب قواتها".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، استخدمهما نظام كييف لشن هجوم إرهابي على مواقع في العاصمة الروسية موسكو.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 24 تموز/ يوليو تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في مدينة موسكو".وأوضحت الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الإرهابي لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230724/روسيا-نحتفظ-بالحق-في-اتخاذ-إجراءات-صارمة-ردا-على-هجوم-طائرات-مسيرة-على-موسكو-1079351198.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أمريكا ترفض دعم هجمات نظام كييف "داخل روسيا"
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أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في تعليقها على هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو، أن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا.
قالت جان بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا"، وأضافت:
شبه جزيرة القرم التي تعرضت للقصف هي من وجهة نظر الولايات المتحدة "أرض أوكرانية".
كما ألقت جان بيير "باللوم في الصراع الجاري على روسيا وقالت إنها يمكن أن تستعيد السلام بسرعة إذا تمكنت من سحب قواتها".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، استخدمهما نظام كييف لشن هجوم إرهابي على مواقع في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 24 تموز/ يوليو تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في مدينة موسكو".
تم اعتراض الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين وتحطيمهما باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وأوضحت الدفاع الروسية
أن محاولة الهجوم الإرهابي لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار جسيمة.