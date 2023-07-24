https://sputnikarabic.ae/20230724/إجلاء-2500-شخص-من-جزيرة-كورفو-اليونانية-جراء-حرائق-الغابات-1079352620.html

إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية جراء حرائق الغابات

إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية جراء حرائق الغابات

أجلت السلطات حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية مع اندلاع حرائق في الجزيرة. يأتي ذلك بعد أن فر الآلاف الآلاف من جزيرة رودس في عملية غير مسبوقة وسط موجة حر... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T12:55+0000

2023-07-24T12:55+0000

2023-07-24T12:55+0000

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ونقلت السلطات اليونانية ما يقرب من 2500 شخص في جزيرة كورفو اليونانية إلى بر الأمان يوم الإثنين مع اندلاع حرائق غابات خلال موجة حر شديدة.جاء الإجلاء في الوقت الذي عملت فيه فرق مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان على احتواء 82 حريقًا، بما في ذلك 64 حريقًا بدأ يوم الأحد، وهو اليوم الأكثر سخونة في البلاد حتى الآن هذا العام.تجاوزت درجات الحرارة في اليونان الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في العديد من المناطق، مع المزيد من توقعات الطقس الحار في الأيام المقبلة.وتأتي العملية في كورفو بعد إجلاء حوالي 19 ألف شخص من عدة مواقع في جزيرة رودس فيما وصفته الشرطة بأنه أكبر عملية إخلاء حريق في اليونان على الإطلاق.وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كورفو يانيس أرتوبيوس، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النيران اندلعت في شمال الجزيرة.وقال إنه تم إجلاء 2466 شخصا بين الأحد والإثنين، لكن لم يتم تدمير منازل أو فنادق حتى الآن.تعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات السياحية في اليونان وتحظى بشعبية خاصة لدى الزوار من بريطانيا وألمانيا.قالت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين إنها ستعقد اجتماع أزمة لمناقشة كيفية مساعدة المصطافين الألمان في رودس.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الاجتماع سيسمح للحكومة الألمانية "بالتنسيق مع زملائنا على الأرض ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية المحتملة".وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الشرطة الفيدرالية الألمانية ورجال الإطفاء يساعدون بالفعل السلطات اليونانية في إعادة الأشخاص إلى البر الرئيسي.تم إخلاء المزيد من المناطق في رودس اليوم الاثنين وسط الحرائق المستمرة.

https://sputnikarabic.ae/20230723/إجلاء-19-ألف-شخص-من-جزيرة-رودس-اليونانية-بسبب-حرائق-الغابات-فيديو-1079320060.html

https://sputnikarabic.ae/20210811/الحرائق-تشتعل-مجددا-في-اليونان-بالقرب-من-أولمبيا-القديمة-1049818093.html

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اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم