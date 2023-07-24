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https://sputnikarabic.ae/20230724/إجلاء-2500-شخص-من-جزيرة-كورفو-اليونانية-جراء-حرائق-الغابات-1079352620.html
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية جراء حرائق الغابات
إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية جراء حرائق الغابات
أجلت السلطات حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية مع اندلاع حرائق في الجزيرة. يأتي ذلك بعد أن فر الآلاف الآلاف من جزيرة رودس في عملية غير مسبوقة وسط موجة حر... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:55+0000
2023-07-24T12:55+0000
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ونقلت السلطات اليونانية ما يقرب من 2500 شخص في جزيرة كورفو اليونانية إلى بر الأمان يوم الإثنين مع اندلاع حرائق غابات خلال موجة حر شديدة.جاء الإجلاء في الوقت الذي عملت فيه فرق مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان على احتواء 82 حريقًا، بما في ذلك 64 حريقًا بدأ يوم الأحد، وهو اليوم الأكثر سخونة في البلاد حتى الآن هذا العام.تجاوزت درجات الحرارة في اليونان الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في العديد من المناطق، مع المزيد من توقعات الطقس الحار في الأيام المقبلة.وتأتي العملية في كورفو بعد إجلاء حوالي 19 ألف شخص من عدة مواقع في جزيرة رودس فيما وصفته الشرطة بأنه أكبر عملية إخلاء حريق في اليونان على الإطلاق.وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كورفو يانيس أرتوبيوس، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النيران اندلعت في شمال الجزيرة.وقال إنه تم إجلاء 2466 شخصا بين الأحد والإثنين، لكن لم يتم تدمير منازل أو فنادق حتى الآن.تعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات السياحية في اليونان وتحظى بشعبية خاصة لدى الزوار من بريطانيا وألمانيا.قالت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين إنها ستعقد اجتماع أزمة لمناقشة كيفية مساعدة المصطافين الألمان في رودس.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الاجتماع سيسمح للحكومة الألمانية "بالتنسيق مع زملائنا على الأرض ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية المحتملة".وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الشرطة الفيدرالية الألمانية ورجال الإطفاء يساعدون بالفعل السلطات اليونانية في إعادة الأشخاص إلى البر الرئيسي.تم إخلاء المزيد من المناطق في رودس اليوم الاثنين وسط الحرائق المستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20230723/إجلاء-19-ألف-شخص-من-جزيرة-رودس-اليونانية-بسبب-حرائق-الغابات-فيديو-1079320060.html
https://sputnikarabic.ae/20210811/الحرائق-تشتعل-مجددا-في-اليونان-بالقرب-من-أولمبيا-القديمة-1049818093.html
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اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

إجلاء 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية جراء حرائق الغابات

12:55 GMT 24.07.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinisامرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021.
امرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis
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أجلت السلطات حوالي 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية مع اندلاع حرائق في الجزيرة. يأتي ذلك بعد أن فر الآلاف الآلاف من جزيرة رودس في عملية غير مسبوقة وسط موجة حر شديدة.
ونقلت السلطات اليونانية ما يقرب من 2500 شخص في جزيرة كورفو اليونانية إلى بر الأمان يوم الإثنين مع اندلاع حرائق غابات خلال موجة حر شديدة.
جاء الإجلاء في الوقت الذي عملت فيه فرق مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان على احتواء 82 حريقًا، بما في ذلك 64 حريقًا بدأ يوم الأحد، وهو اليوم الأكثر سخونة في البلاد حتى الآن هذا العام.
تجاوزت درجات الحرارة في اليونان الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في العديد من المناطق، مع المزيد من توقعات الطقس الحار في الأيام المقبلة.
حرائق الغابات في لابيري، بالقرب من باتراس، في اليونان، 31 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
إجلاء 19 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية بسبب حرائق الغابات... فيديو
أمس, 12:01 GMT
وتأتي العملية في كورفو بعد إجلاء حوالي 19 ألف شخص من عدة مواقع في جزيرة رودس فيما وصفته الشرطة بأنه أكبر عملية إخلاء حريق في اليونان على الإطلاق.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كورفو يانيس أرتوبيوس، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن النيران اندلعت في شمال الجزيرة.
وقال إنه تم إجلاء 2466 شخصا بين الأحد والإثنين، لكن لم يتم تدمير منازل أو فنادق حتى الآن.
تعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات السياحية في اليونان وتحظى بشعبية خاصة لدى الزوار من بريطانيا وألمانيا.
حرائق الغابات تصل أثينا، اليونان 3 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
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11 أغسطس 2021, 11:48 GMT
قالت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين إنها ستعقد اجتماع أزمة لمناقشة كيفية مساعدة المصطافين الألمان في رودس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الاجتماع سيسمح للحكومة الألمانية "بالتنسيق مع زملائنا على الأرض ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية المحتملة".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الشرطة الفيدرالية الألمانية ورجال الإطفاء يساعدون بالفعل السلطات اليونانية في إعادة الأشخاص إلى البر الرئيسي.
تم إخلاء المزيد من المناطق في رودس اليوم الاثنين وسط الحرائق المستمرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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