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https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلام-عشرات-الطيارين-في-إسرائيل-يبلغون-قادتهم-التوقف-عن-الخدمة-بعد-إقرار-قانون-التعديلات-القضائية-1079358200.html
إعلام: عشرات الطيارين في إسرائيل يبلغون قادتهم التوقف عن الخدمة بعد إقرار قانون التعديلات القضائية
إعلام: عشرات الطيارين في إسرائيل يبلغون قادتهم التوقف عن الخدمة بعد إقرار قانون التعديلات القضائية
أعلن عشرات الطيارين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، التوقف عن الخدمة بعد إقرار قانون التعديلات القضائية المثير للجدل. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T15:15+0000
2023-07-24T15:17+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "العشرات من طياري الاحتياط أبلغوا قادتهم التوقف عن التطوع فورا بعد إقرار قانون التعديلات القضائية"، دون المزيد من التفاصيل.وصادق الكنيسيت الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي صوت عليه البرلمان، اليوم الاثنين، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الكنيست-الإسرائيلي-يصادق-رسميا-على-مشروع-قانون-التعديلات-القضائية-المثير-للجدل-1079355749.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: عشرات الطيارين في إسرائيل يبلغون قادتهم التوقف عن الخدمة بعد إقرار قانون التعديلات القضائية

15:15 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 24.07.2023)
© AFP 2023احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023
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أعلن عشرات الطيارين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، التوقف عن الخدمة بعد إقرار قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "العشرات من طياري الاحتياط أبلغوا قادتهم التوقف عن التطوع فورا بعد إقرار قانون التعديلات القضائية"، دون المزيد من التفاصيل.
وصادق الكنيسيت الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة، بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
الكنيست الإسرائيلي يصادق رسميا على مشروع قانون "التعديلات القضائية" المثير للجدل
13:53 GMT
ويدافع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي صوت عليه البرلمان، اليوم الاثنين، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
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