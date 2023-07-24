https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف والمنطقة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T23:27+0000
2023-07-24T23:27+0000
2023-07-24T23:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إصدار تحذير جوي في محافظات تشيرنيغوف وكيريفوهراد وبولتاافا وسومسك وشيركاسك وتشرنيغوف وأوديسا.بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في محافظات زابوروجيه وخيرسون.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1079366985.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
23:27 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 23:30 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها.
ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إصدار تحذير جوي في محافظات تشيرنيغوف وكيريفوهراد وبولتاافا وسومسك وشيركاسك وتشرنيغوف وأوديسا.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في محافظات زابوروجيه وخيرسون.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.