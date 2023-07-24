https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1079366985.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في بعض أجزاء أوكرانيا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T22:53+0000
2023-07-24T22:53+0000
2023-07-24T23:12+0000
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وفقًا لبيانات خريطة الوزارة، عبر الإنترنت، تم إصدار الإنذار في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيريفوهراد وبولتاافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيهيف.بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-دنيبروبتروفسك-وخاركوف-بأوكرانيا-1079290502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في 6 مقاطعات أوكرانية
22:53 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 23:12 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في بعض أجزاء أوكرانيا.
وفقًا لبيانات خريطة الوزارة، عبر الإنترنت، تم إصدار الإنذار في مناطق دنيبروبيتروفسك وكيريفوهراد وبولتاافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيهيف.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار الإنذار في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.