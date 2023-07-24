https://sputnikarabic.ae/20230724/الرئيس-الإيراني-طهران-ترفض-أي-تغييرات-جيوسياسية-في-المنطقة-1079366036.html
الرئيس الإيراني: طهران ترفض أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة
الرئيس الإيراني: طهران ترفض أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن طهران ترفض أي نوع من التغييرات الجيوسياسية لحدود دول المنطقة، مؤكدا أن بلاده تدعم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T20:52+0000
2023-07-24T20:52+0000
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جاء ذلك خلال استقباله أرارات ميرزويان، وزير الخارجية الأرميني،اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد رئيسي على أنه من الضروري أن تقوم دول المنطقة بحل القضايا الإقليمية الخاصة بها، مؤكدا أن التدخلات الأجنبية تؤدي إلى تعقيد الأوضاع.وتابع: "ندعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان ونأمل أن تقود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية أرمينيا أعرب عن تقدير بلاده لمواقف إيران مما يحدث من تطورات في منطقة منطقة القوقاز.ولفت ميرزويان إلى أن علاقات بلاده مع إيران لها أهمية بالغة، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة الزيارات الدبلوماسية بين البلدين ضمن مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-قطر-وسلطنة-عمان-تلعبان-دورا-للوساطة-بين-أطراف-الاتفاق-النووي-لعودة-الجميع-إليه-1079354436.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, أرمينيا, أذربيجان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, أرمينيا, أذربيجان
الرئيس الإيراني: طهران ترفض أي تغييرات جيوسياسية في المنطقة
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن طهران ترفض أي نوع من التغييرات الجيوسياسية لحدود دول المنطقة، مؤكدا أن بلاده تدعم سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها.
جاء ذلك خلال استقباله أرارات ميرزويان، وزير الخارجية الأرميني،اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد رئيسي على أنه من الضروري أن تقوم دول المنطقة بحل القضايا الإقليمية الخاصة بها، مؤكدا أن التدخلات الأجنبية
تؤدي إلى تعقيد الأوضاع.
وتابع: "ندعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان ونأمل أن تقود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".
وقال الرئيس الإيراني: "طهران ترى أنه لا توجد عقبات أمام تطوير علاقاتها مع أرمينيا".
ولفتت الوكالة إلى أن وزير خارجية أرمينيا أعرب عن تقدير بلاده لمواقف إيران مما يحدث من تطورات في منطقة
منطقة القوقاز.
وقال أرارات ميرزويان: "أرمينيا لن تصبح قاعدة لانطلاق أي أعمال عدائية ضد إيران".
ولفت ميرزويان إلى أن علاقات بلاده مع إيران لها أهمية بالغة، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة الزيارات الدبلوماسية بين البلدين ضمن مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.