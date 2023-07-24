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تركيا تستضيف المعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"
تركيا تستضيف المعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"
تنطلق، غدا الثلاثاء، الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"، الذي تستضيفه تركيا على مدى 4 أيام. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T19:14+0000
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ويقام المعرض المتخصص في الصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 28 من يوليو/ تموز الجاري، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمعرض.ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.كما يمثل "آيدف - 2023" فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة في المجالات الدفاعية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم.يذكر أن المعرض يقام كل عامين ويرجع تاريخ أول دورة له إلى عام 1993.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

تركيا تستضيف المعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"

19:14 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 19:21 GMT 24.07.2023)
© AFP 2023مقاتلة تايفون خلال مشاركتها في نسخة سابقة من معرض صناعة الدفاع "آيدف" في تركيا
مقاتلة تايفون خلال مشاركتها في نسخة سابقة من معرض صناعة الدفاع آيدف في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023
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تنطلق، غدا الثلاثاء، الدورة الـ16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع "آيدف-2023"، الذي تستضيفه تركيا على مدى 4 أيام.
ويقام المعرض المتخصص في الصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 28 من يوليو/ تموز الجاري، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمعرض.
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ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
كما يمثل "آيدف - 2023" فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة في المجالات الدفاعية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم.
يذكر أن المعرض يقام كل عامين ويرجع تاريخ أول دورة له إلى عام 1993.
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