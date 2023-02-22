https://sputnikarabic.ae/20230222/1844-مليار-درهم-إجمالي-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-خلال-3-أيام-1073883816.html

18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام

18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام

شهد اليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس 2023" في العاصمة الإماراتية أبوظبي توقيع 9 صفقات بقيمة إجمالية 5.7 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع الإماراتية مع شركات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T15:15+0000

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جاء ذلك وفق ما أعلنه في مؤتمر صحفي، ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن، وهو الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة.وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الثلاثة أيام الأولى لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إلى 18.44 مليار درهم بواقع 34 صفقة.وقال المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" لصالح وزارة الدفاع بلغت 4 صفقات بقيمة 5.05 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لتطوير شبكة وصلة البيانات التعبوية المشتركة بقيمة 4 مليار درهم.وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام الطارق بقيمة مليار درهم، و التعاقد مع شركة الغطس العالمية للتجارة لتقديم خدمات الدعم الفني لورشة صيانة القوارب بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن قروب لشراء معدات وأجهزة المسح والمراقبة بقيمة 27 مليون درهم.من جانبه، قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لصالح وزارة الدفاع لليوم الثالث لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 5 صفقات بقيمة 694 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة THALES الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمنظومة إدارة النيران بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة THALES لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمنظومة الرادارات من نوع GM-200 بقيمة 176 مليون درهم.وأشار الجابري إلى أنه جرى التعاقد مع شركة NAVAL GROUP الفرنسية لشراء نظام المضاد للطوربيدات من نوع CANTO وشراء طوربيدات من نوع MU90 بقيمة 407 ملايين درهم، والتعاقد مع KAMAN PRECISION PRODUCTS الأمريكية لشراء المستشعر التقاربي للذخائر بقيمة 68 مليون درهم، والتعاقد مع شركة FREQUENTIS AG النمساوية لتطوير غرفة عمليات بقيمة 37 مليون درهم.ومضى بالقول إن إجمالي الصفقات التي أبرمت لصالح شرطة أبوظبي بلغت صفقتين بقيمة 134 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة LEONARDO الإيطالية لشراء مروحية AW139 بقيمة 62 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نمر التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء آليات عجبان 4x4 بقيمة 72 مليون درهم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.

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https://sputnikarabic.ae/20230221/-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-تصل-إلى-1264-مليار-درهم-إماراتي-خلال-أول-يومين-1073848121.html

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