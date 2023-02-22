https://sputnikarabic.ae/20230222/تركيا-تستعرض-قدرات-مروحيتها-الهجومية-تي---129-في-آيدكس-2023-فيديو-وصور-1073898202.html

تركيا تستعرض قدرات مروحيتها الهجومية "تي - 129" في "آيدكس 2023"... فيديو وصور

تركيا تستعرض قدرات مروحيتها الهجومية "تي - 129" في "آيدكس 2023"... فيديو وصور

استعرضت تركيا قدرات المروحية الهجومية الخفيفة التي تطورها محليا "تي - 129" خلال عرضها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023". 22.02.2023, سبوتنيك عربي

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ورصدت "سبوتنيك" عرضا خاصا نفذته المروحية التركية في منطقة العرض الخارجية الخاصة بالجناح التركي تناول استخدام مدفعها الرشاش والرادار الموجود في مقدمة الطائرة.وقال أحد المسؤولين في الجناح التركي، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن تركيا تعرض طائرة واحدة من "تي - 129" في معرض الدفاع الدولي، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا مع أفرع مختلفة من الجيش التركي، إضافة إلى دولتين آخرتين هما الفلبين وباكستان.ولفت إلى أن ما تم إنتاجه من الطائرة حتى الآن وصل إلى 77 طائرة، مشيرا إلى أن هناك دول أخرى ترغب في الحصول عليها منها نيجيريا.وتابع: "هناك دولتان آخرتان تريدان الحصول على مروحية "تي - 129"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الصفقات المحتملة للطائرة.عن الطائرات التي تعرضها تركيا في صالات العرض الخاصة بها، قال المصدر إنه يتم عرض طائرات مأهولة وطائرات مسيرة يتم تصنيعها محليا.كما لفت إلى أن النسخة التي تطورها تركيا في الوقت الحالي تمتلك قدرات تجعلها أقرب من الطائرة الأمريكية "إف - 22" وليس "إف - 35"، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عنها خلال أشهر.ويواصل معرض الدفاع العالمي "آيدكس 2023" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" استقبال أعداد كبيرة من الزوار لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.وشهدت أجنحة المعرض إقبالا واسعا للإطلاع على أحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية التي تعرضها الشركات المتخصصة في قطاع الدفاع من أكثر من 60 دولة حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20230222/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-منتجاتها-وأسلحتها-في-معرض-أيديكس-1073876125.html

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