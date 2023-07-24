https://sputnikarabic.ae/20230724/خبير-استهداف-موسكو-بالمسيرات-عملية-نفسية-لرفع-معنويات-الشعب-الأوكراني-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1079350040.html
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل "الهجوم المضاد"
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل "الهجوم المضاد"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:11+0000
2023-07-24T12:11+0000
2023-07-24T12:11+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل الهجوم المضاد
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل الهجوم المضاد
أوكرانيا تستهدف العاصمة موسكو بالمسيرات وهجوم مكثف على القرم. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:خطة الجحيم خطة عسكرية يعرضها لوكاشينكو لصد تحرك عسكري بولندي. وعن هذا الموضوع أضاف فرج، قائلا:أردوغان يعلن عن صفقة عسكرية في مجال الدفاع والطيران مع دول الخليج. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد:البنتاغون يرسل الآلاف من المارينز إلى الشرق الأوسط . عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، الدكتور بشير بدور:ضباط إسرائيليون يرفضون خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد ناجي الزعبي، لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل "الهجوم المضاد"
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ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
أوكرانيا تستهدف العاصمة موسكو بالمسيرات وهجوم مكثف على القرم. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:
إن مسألة استهداف العاصمة الروسية موسكو من قبل القوات الأوكرانية بمثابة عملية نفسية لرفع الروح المعنوية للشعب الأوكراني بعد أن فشلت كييف في هجومها المضاد، وعلى الرغم من تصريحات بلينكين والتي تأتي أيضا في إطار رفع الروح المعنوية، هذا الهجوم الذي كانت تتحدث عنه كثيرًا وجدت كييف أنه من الضروري أن تقدم شيئًا حتى ترضي الشعب الأوكراني، فلجأت إلى استهداف موسكو وأعتقد أن الاستهداف بالمسيرات سيكون أكثر في قادم الأيام.
خطة الجحيم خطة عسكرية يعرضها لوكاشينكو لصد تحرك عسكري بولندي. وعن هذا الموضوع أضاف فرج، قائلا:
لا أعتقد أن البنتاغون جاهز لفتح جبهة أخرى في اتجاه بولندا وكل هذا يأتي في ظل مناورات عسكرية سياسية في محاولة تصوير أن بولندا قادرة على السيطرة على روسيا البيضاء ولكن بيلاروسيا قادرة على الدفاع عن نفسها، وموسكو سوف تدعمها بكل تأكيد وليس من مصلحة الغرب حاليا أن يفتتح جبهة جديدة.
أردوغان يعلن عن صفقة عسكرية في مجال الدفاع والطيران مع دول الخليج. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد:
إن انفتاح تركيا على الخليج والحديث عن إبرام صفقات عسكرية مع دول الخليج يعني الكثير من الدلالات ومنها أن أنقرة تسعى لتكون من الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة، وأن يكون لها حصة في السوق الخليجية التي تستورد أسلحة كثيرة من أطراف مختلفة مثل أمريكا وروسيا كذلك الصين، وهو سوق قوي وواسع وهذا يعتبر أحد مداخل تعزيز التمنية الاقتصادية لتركيا وتعزيزالعلاقات العسكرية أيضا.
البنتاغون يرسل الآلاف من المارينز إلى الشرق الأوسط . عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، الدكتور بشير بدور:
نتيجةً لنجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمقابل وفشل ذريع لدعم الغرب وأمريكا لحكومة أوكرانيا في موقفها المتخاذل إقليميًا ودوليًا، وبالتالي اليوم تدوير هذا الأمر جعل من الإدارة الأمريكية تتحرك تحركا إقليميًا آخر وفي اتجاه آخر، وفشل مخططاتها في سوريا وهي تعمل اليوم على تحريك الزوايا وتحاول المراوغة بحجج متعددة إن كان في سوريا أو في مضيق هرمز عبر إرسال قواتها تارة أو تحرك بعيد المدى استراتيجيا ودعم الميليشيات مثل قسد، كلها مسائل ترتبط ارتباطا في نظرية الفشل التي منيت بها واشنطن.
ضباط إسرائيليون يرفضون خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد ناجي الزعبي، لـ"شؤون عسكرية":
نقص الضباط والطيارين ورفض الالتحاق بالخدمة هو أخطر ما يمثل الكيان الصهيوني لأنه مؤشر على تعرية دور السلطة السياسية وانعدام العقيدة والهدف والغاية من وجود هذه المؤسسة العسكرية، وسحب الامتيازات منهم لحساب اللصوص والفاسدين بالإضافة إلى تصدع هذه البنية العسكرية، والتي ستنهار ولن تستطيع ضبط إيقاع عملهم في فلسطين المحتلة ولن تحقق غاية وأهداف أمريكا وحلفائها.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...