https://sputnikarabic.ae/20230724/ماسك-يعلن-تغيير-شعار-تويتر-إلى-x-1079331627.html
ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى "X"
ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى "X"
أعلن المليادير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الأحد، أن شعار "X" المؤقت والمتعلق بمنصة "تويتر"، سيبدأ في الظهور في وقت لاحق. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T03:51+0000
2023-07-24T03:51+0000
2023-07-24T04:14+0000
إيلون ماسك
تويتر
منوعات
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وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم، إن إكس بات يشير إلى المنصة بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم.وبعدها ذكر أن العنوان الجديد "X.Com" يحوّل الآن إلى موقع "Twitter.com".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, تويتر, منوعات
إيلون ماسك, تويتر, منوعات
ماسك يعلن تغيير شعار تويتر إلى "X"
03:51 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 04:14 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أعلن المليادير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الأحد، أن شعار "X" المؤقت والمتعلق بمنصة "تويتر"، سيبدأ في الظهور في وقت لاحق.
وأضاف ماسك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم، إن إكس بات يشير إلى المنصة
بدلا من تويتر، وأن هذا الشعار الجديد سيبدأ في الظهور بداية من اليوم.
وبعدها ذكر أن العنوان الجديد "X.Com" يحوّل الآن إلى موقع "Twitter.com".