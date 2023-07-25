https://sputnikarabic.ae/20230725/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-سومي-خاركوف-بأوكرانيا--1079397254.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف بأوكرانيا
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف وجزء من مقاطعة زابوريجيه الخاضعة لسيطرة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T21:28+0000
2023-07-25T21:28+0000
2023-07-25T21:29+0000
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ووفقًا لبيانات خرائط الوزارة تم الإعلان عن إنذارات الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 23:11 حتى 23:35.ووفقًا لما ذكرته مجلة "ميرور أوف ذا ويك" الأوكرانية، تعمل منظومة الدفاع الجوي في منطقة خاركوف.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف بأوكرانيا
21:28 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 21:29 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في مقاطعتي سومي خاركوف وجزء من مقاطعة زابوريجيه الخاضعة لسيطرة كييف.
ووفقًا لبيانات خرائط الوزارة تم الإعلان عن إنذارات الطوارئ في هذه المناطق في الفترة من الساعة 23:11 حتى 23:35.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "ميرور أوف ذا ويك" الأوكرانية، تعمل منظومة الدفاع الجوي في منطقة خاركوف.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.