https://sputnikarabic.ae/20230725/الأسد-يناقش-مع-مبعوث-بوتين-خروج-القوات-التركية-من-سوريا-1079392454.html
الأسد يناقش مع مبعوث بوتين خروج القوات التركية من سوريا
الأسد يناقش مع مبعوث بوتين خروج القوات التركية من سوريا
ناقش الرئيس السوري، بشار الأسد، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ملف عودة اللاجئين السوريين كما بحثا مسألة خروج القوات التركية من... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T18:04+0000
2023-07-25T18:04+0000
2023-07-25T18:25+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الثلاثاء: "بحث الرئيس السوري مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف".وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن "أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية، وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشيًا واجتماعياً واقتصادياً".ونقل لافرنتييف للرئيس الأسد تحيات، الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد "استمرار روسيا في دعمها لسوريا لتعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، وكذلك التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين، مشددًا على أن روسيا وسوريا متمسكتان بالبعد الإنساني لملف اللاجئين السوريين وترفضان بشكل قاطع كل محاولات تسييس هذا الملف".
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاهد-لطائرات-روسية-تخمد-حرائق-محافظة-اللاذقية-فيديو-وصور-1079391450.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الأسد يناقش مع مبعوث بوتين خروج القوات التركية من سوريا
18:04 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 18:25 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
ناقش الرئيس السوري، بشار الأسد، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ملف عودة اللاجئين السوريين كما بحثا مسألة خروج القوات التركية من الأراضي السورية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية
في بيان، اليوم الثلاثاء: "بحث الرئيس السوري مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف".
كما بحث الأسد ولافرنتييف، التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.
وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن "أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية، وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشيًا واجتماعياً واقتصادياً".
ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأمريكا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي تتطلع إليه كل الدول والشعوب التي تتمسك بالقانون الدولي وتدافع عن سيادتها واستقلالية قرارها ومصالحها الوطنية.
ونقل لافرنتييف للرئيس الأسد تحيات، الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد "استمرار روسيا
في دعمها لسوريا لتعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، وكذلك التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين، مشددًا على أن روسيا وسوريا متمسكتان بالبعد الإنساني لملف اللاجئين السوريين وترفضان بشكل قاطع كل محاولات تسييس هذا الملف".