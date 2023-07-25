https://sputnikarabic.ae/20230725/صاروخ-أونيكس-إم-المضاد-للسفن-1079372748.html
صاروخ "أونيكس-إم" المضاد للسفن
صاروخ "أونيكس-إم" المضاد للسفن
قال رئيس القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية غير قادرة على إسقاط صواريخ "أونيكس" الروسية المضادة للسفن. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:55+0000
2023-07-25T08:55+0000
2023-07-25T08:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079373035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a637b69704dae7bbdc25f2fcf481945.jpg
هذه الذخائر تطير بسرعة عالية ومنخفضة الارتفاع، مما يجعل من الصعب اكتشافها وتدميرها.وفي وقت سابق، أفادت قيادة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية أنها تمكنت خلال ليلة واحدة من تدمير أقل من نصف الصواريخ الروسية والذخيرة المتساقطة. من بين تلك التي تم إسقاطها - لم يكن صاروخ "أونيكس" واحد.اعترف سلاح الجو الأوكراني رسميًا أنه "في ليل 20 يوليو/ تموز، من أصل 38 هدفًا جويًا أصاب 18 هدفًا فقط، وفي اليوم السابق - 37 من أصل 63".أصابت الصواريخ المتبقية أهدافًا في منطقة أوديسا ونيكولاييف، على الرغم من الهجوم المضاد النشط لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.لا يزال لغزًا أمر اختفاء أنظمة الدفاع الجوي الغربية المزعومة "إريبس-تي"، وباتريوت "بي أي سي-3"، و"ناسماس" في تلك اللحظة!اقرأ أيضا - صاروخ روسي يثير هلع أوكرانيا ويدق ناقوس الخطر في الغرب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079373035_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_30300009753f4497dde14d6e4920b54e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
صاروخ "أونيكس-إم" المضاد للسفن
تابعنا عبر
قال رئيس القوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية غير قادرة على إسقاط صواريخ "أونيكس" الروسية المضادة للسفن.
هذه الذخائر تطير بسرعة عالية ومنخفضة الارتفاع، مما يجعل من الصعب اكتشافها وتدميرها.
وأوضح إغنات، قائلًا: "صواريخ "أونيكس" مصممة لتدمير السفن، فهي تطير بسرعة 2.6 ماخ. هذا أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة -- أي أن السرعة عالية. وخلال الطيران، يمكن أن ترتفع بعيدا لتوفير الوقود، وعند الاقتراب من الهدف، يمكن أن تطير من 10-15 مترًا فوق الماء لتدمير السفينة".
وفي وقت سابق، أفادت قيادة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية أنها تمكنت خلال ليلة واحدة من تدمير أقل من نصف الصواريخ الروسية والذخيرة المتساقطة. من بين تلك التي تم إسقاطها - لم يكن صاروخ "أونيكس" واحد.
اعترف سلاح الجو الأوكراني رسميًا أنه "في ليل 20 يوليو/ تموز، من أصل 38 هدفًا جويًا أصاب 18 هدفًا فقط، وفي اليوم السابق - 37 من أصل 63".
أصابت الصواريخ المتبقية أهدافًا في منطقة أوديسا
ونيكولاييف، على الرغم من الهجوم المضاد النشط لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
لا يزال لغزًا أمر اختفاء أنظمة الدفاع الجوي الغربية المزعومة "إريبس-تي"، وباتريوت "بي أي سي-3"، و"ناسماس" في تلك اللحظة!