https://sputnikarabic.ae/20230725/علماء-روس-يبتكرون-ضمادا-يزيل-ندب-الجروح-مستخلصا-من-الحشرات-1079371928.html
علماء روس يبتكرون ضمادا يزيل ندب الجروح مستخلصا من الحشرات
علماء روس يبتكرون ضمادا يزيل ندب الجروح مستخلصا من الحشرات
صنع علماء روس مواد تضميد قائمة على الشيتوزان، والتي تم الحصول عليها من قشور القشريات والحشرات. وفقًا لهم، فإن التطوير له عمر خدمة قابل للبرمجة وسيضمن التئام... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:06+0000
2023-07-25T08:06+0000
2023-07-25T08:06+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأشار الباحثون إلى أنه في الطب تستخدم الضمادات لعلاج الجروح الخارجية، الأمر الذي يتطلب مراقبة منتظمة واستبدالات دورية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تكوين ندبات.قدم علماء عينات من مادة جديدة للتضميد على أساس أفلام الشيتوزان. قالوا إنه بفضل التطوير، سيكون من الممكن إنتاج مواد البوليمر الحيوي مع عمر خدمة قابل للبرمجة في جسم الإنسان، وضمان التئام الحروق والجروح دون تندب.الشيتوزان هو عديد السكاريد الطبيعي الذي يتم الحصول عليه من الكيتين الموجود في أصداف المفصليات (القشريات، الحشرات، العناكب، السرطان، جدران الخلايا الفطرية، الطحالب الخضراء المزرقة وبعض البكتيريا). إنه بوليمر صديق للبيئة ومتجدد ومتوافق حيويًا وقابل للتحلل.استخدم المطورون عوامل تعديل تحافظ على مجموعة واسعة من النشاط البيولوجي للشيتوزان، وفي الوقت نفسه تنظم درجة امتصاص الرطوبة.ووفقا للعلماء، أغشية الشيتوزان المعدلة ليست سامة لخلايا جلد الإنسان، ما يفتح إمكانية استخدامها لعلاج الجروح الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230721/علماء-روس-يطورون-مختبرا-متنقلا-لصنع-قلب-اصطناعي-1079280461.html
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علوم, الصحة
علماء روس يبتكرون ضمادا يزيل ندب الجروح مستخلصا من الحشرات
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صنع علماء روس مواد تضميد قائمة على الشيتوزان، والتي تم الحصول عليها من قشور القشريات والحشرات. وفقًا لهم، فإن التطوير له عمر خدمة قابل للبرمجة وسيضمن التئام الحروق والجروح دون تندب. تم نشر النتائج في مجلة "بوليمر بوليتين".
وأشار الباحثون إلى أنه في الطب تستخدم الضمادات لعلاج الجروح الخارجية، الأمر الذي يتطلب مراقبة منتظمة واستبدالات دورية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تكوين ندبات.
قدم علماء عينات من مادة جديدة للتضميد على أساس أفلام الشيتوزان. قالوا إنه بفضل التطوير، سيكون من الممكن إنتاج مواد البوليمر الحيوي مع عمر خدمة قابل للبرمجة في جسم الإنسان، وضمان التئام الحروق والجروح دون تندب.
الشيتوزان هو عديد السكاريد الطبيعي الذي يتم الحصول عليه من الكيتين الموجود في أصداف المفصليات (القشريات، الحشرات، العناكب، السرطان، جدران الخلايا الفطرية، الطحالب الخضراء المزرقة وبعض البكتيريا). إنه بوليمر صديق للبيئة ومتجدد ومتوافق حيويًا وقابل للتحلل.
استخدم المطورون عوامل تعديل تحافظ على مجموعة واسعة من النشاط البيولوجي للشيتوزان، وفي الوقت نفسه تنظم درجة امتصاص الرطوبة.
ووفقا للعلماء، أغشية الشيتوزان المعدلة ليست سامة لخلايا جلد الإنسان
، ما يفتح إمكانية استخدامها لعلاج الجروح الخارجية.