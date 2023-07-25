https://sputnikarabic.ae/20230725/غواصة-ترصد-مخلوقات-خالدة-وكائنات-متوحشة-في-ظلمات-المحيط-فيديو-1079396889.html
غواصة ترصد "مخلوقات خالدة" و"كائنات متوحشة" في ظلمات المحيط... فيديو
غواصة ترصد "مخلوقات خالدة" و"كائنات متوحشة" في ظلمات المحيط... فيديو
تخفي المسطحات المائية المختلفة ولا سيما أعماق المحيطات أنواعا غريبة من الأحياء التي لا يمكن للعقل تخيلها بسبب خواصها أو مظهرها. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T20:30+0000
2023-07-25T20:30+0000
2023-07-25T20:57+0000
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وتكيفت العديد من الكائنات البحرية القابعة في الأعماق مع طبيعة بيئتها القاسية الباردة والمظلمة، ما أنتج أشكالا غريبة إثر عملية الانتقاء الطبيعي.وقد يكون من الصادم معرفة أن 5% فقط من المحيطات تم استكشافها بواسطة البشر، أما البقية لا تزال مجهولة.حيث رصدت الغواصة مستعمرات "سايفونوفور" والتي تعتبر "شبه خالدة"، إذ تتكاثر عن طريق التناسخ، لدرجة أن بعضها قد يتجاوز طوله الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق.كما لاحظت الغواصة وجود سمكة "فانغ توث" (الناب)، والتي تتميز بمظهرها المرعب وأنيابها الأطول من نوعها من بين الأسماك التي تماثلها بالحجم، كما ظهرت أنواع كقناديل البحر وخيار البحر المضيئين.وتفاجأ مشغلو الغواصة باكتشاف سمكة "تود" في القعر، إذ طورت أطرافا تساعدها على التحرك ونصب الكمائن للفرائس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غواصة ترصد "مخلوقات خالدة" و"كائنات متوحشة" في ظلمات المحيط... فيديو
20:30 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 20:57 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
تخفي المسطحات المائية المختلفة ولا سيما أعماق المحيطات أنواعا غريبة من الأحياء التي لا يمكن للعقل تخيلها بسبب خواصها أو مظهرها.
وتكيفت العديد من الكائنات البحرية القابعة في الأعماق مع طبيعة بيئتها القاسية الباردة والمظلمة، ما أنتج أشكالا غريبة إثر عملية الانتقاء الطبيعي.
وقد يكون من الصادم معرفة أن 5% فقط من المحيطات تم استكشافها بواسطة البشر، أما البقية لا تزال مجهولة
.
وانتشر مقطع لغواصة قامت برحلة في العمق المحيطي النائي، إذ رصدت بعدساتها الخاصة أغرب أشكال الحياة.
حيث رصدت الغواصة مستعمرات "سايفونوفور" والتي تعتبر "شبه خالدة"، إذ تتكاثر عن طريق التناسخ، لدرجة أن بعضها قد يتجاوز طوله الحوت الأزرق العملاق، وتتميز بلونها الأزرق البراق.
كما لاحظت الغواصة وجود سمكة "فانغ توث" (الناب)، والتي تتميز بمظهرها المرعب وأنيابها الأطول من نوعها من بين الأسماك التي تماثلها بالحجم، كما ظهرت أنواع كقناديل البحر وخيار البحر المضيئين.
وتفاجأ مشغلو الغواصة باكتشاف سمكة
"تود" في القعر، إذ طورت أطرافا تساعدها على التحرك ونصب الكمائن للفرائس.