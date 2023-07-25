عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاهد-للحظة-سقوط-طائرة-خلال-عمليات-إطفاء-حرائق-اليونان-فيديو-1079383207.html
مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو
مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو
ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:06+0000
2023-07-25T13:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079339341_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_fdadf06b304eb6c27ce4346d3cc8f547.jpg
و يوم الثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079339341_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_34d17f709070ffa9941a91175c6cd4a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو

13:06 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 25.07.2023)
© AFP 2023 / Valerie Gacheرجل إطفاء يصرخ بتعليمات بعد حريق غابات ضرب مستوطنة بانوراما بالقرب من أجيوي ثيودوري، على بعد حوالي 70 كم غرب أثينا في 18 يوليو 2023.
رجل إطفاء يصرخ بتعليمات بعد حريق غابات ضرب مستوطنة بانوراما بالقرب من أجيوي ثيودوري، على بعد حوالي 70 كم غرب أثينا في 18 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / Valerie Gache
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية.
و يوم الثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.
وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.
وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала