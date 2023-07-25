https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاهد-للحظة-سقوط-طائرة-خلال-عمليات-إطفاء-حرائق-اليونان-فيديو-1079383207.html
مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو
مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو
ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:06+0000
2023-07-25T13:06+0000
2023-07-25T13:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079339341_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_fdadf06b304eb6c27ce4346d3cc8f547.jpg
و يوم الثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079339341_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_34d17f709070ffa9941a91175c6cd4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد للحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان... فيديو
13:06 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية.
و يوم الثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق
من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.
وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.
وتجتاح اليونان حرائق شديدة
في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.