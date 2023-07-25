https://sputnikarabic.ae/20230725/وزير-الخارجية-الأمريكي-أتوقع-العمل-بشكل-جيد-مع-نظيري-الصيني-الجديد-1079398033.html
وزير الخارجية الأمريكي: أتوقع العمل بشكل جيد مع نظيري الصيني الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: أتوقع العمل بشكل جيد مع نظيري الصيني الجديد
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يعمل "بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد، بعد إقالة الوزير السابق تشين غانغ من... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T23:56+0000
2023-07-25T23:56+0000
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وقال بلينكن: "لقد عرفت أيضًا وانج يي لأكثر من عقد من الزمن. التقيت به مرارًا وتكرارًا، أتوقع أن أتمكن من العمل بشكل جيد معه كما فعلنا في الماضي".وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذا العلاقة بشكل مسؤول، وهذا يبدأ بالدبلوماسية، والتعامل بشكل مباشر، وسأعمل مع أي نظير صيني ذو صلة".وقال بلينكن إن إقالة تشين "قرارًا سياديًا" للصين، مضيفا أن: "تشين غانغ كانسفيرًا للصين في واشنطن. تعرفت عليه عندما كان سفيرًا. وأجريت محادثات بناءة معه في دوره كوزير للخارجية، وأتمنى له التوفيق".وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقاً عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية وتعيين وانغ إي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفاً له.
https://sputnikarabic.ae/20230725/البيت-الأبيض-يعلق-على-تغيير-وزير-الخارجية-الصيني-1079397381.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الأمريكي: أتوقع العمل بشكل جيد مع نظيري الصيني الجديد
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يعمل "بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد، بعد إقالة الوزير السابق تشين غانغ من منصبه بشكل مفاجئ.
وقال بلينكن: "لقد عرفت أيضًا وانج يي لأكثر من عقد من الزمن. التقيت به مرارًا وتكرارًا، أتوقع أن أتمكن من العمل بشكل جيد معه كما فعلنا في الماضي".
وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذا العلاقة بشكل مسؤول، وهذا يبدأ بالدبلوماسية، والتعامل بشكل مباشر، وسأعمل مع أي نظير صيني ذو صلة".
وقال بلينكن إن إقالة تشين "قرارًا سياديًا" للصين، مضيفا أن: "تشين غانغ كانسفيرًا للصين في واشنطن. تعرفت عليه عندما كان سفيرًا. وأجريت محادثات بناءة معه في دوره كوزير للخارجية، وأتمنى له التوفيق".
وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقاً عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية
وتعيين وانغ إي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفاً له.