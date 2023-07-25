https://sputnikarabic.ae/20230725/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-فلسطينيين-أطلقوا-الرصاص-على-قوات-إسرائيلية-في-نابلس-1079369015.html
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين "أطلقوا الرصاص" على قواته في نابلس
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين "أطلقوا الرصاص" على قواته في نابلس
قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T04:39+0000
2023-07-25T04:39+0000
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من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأنباء عن شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال مركبة عند بوابة الطور في نابلس.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية منعت سيارة إسعاف من الاقتراب من مكان الحادث.في السياق، أفادت وكالة "وفا"، بإصابة شابين بالرصاص الحي، في محافظة نابلس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب محاصرتها منزلا في مخيم عسكر القديم شرق المحافظة.وبحسب الوكالة، شددت القوات الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجزي حوارة وزعترة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079234240.html
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أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, نابلس, أخبار نابلس, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين "أطلقوا الرصاص" على قواته في نابلس
04:39 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا"، بأنباء عن شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال مركبة عند بوابة الطور في نابلس.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية منعت سيارة إسعاف من الاقتراب من مكان الحادث.
في السياق، أفادت وكالة "وفا"، بإصابة شابين بالرصاص الحي، في محافظة نابلس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب محاصرتها منزلا في مخيم عسكر القديم شرق المحافظة.
وبحسب الوكالة، شددت القوات الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجزي حوارة وزعترة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها.