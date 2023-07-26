https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلان-الإنذار-الجوي-في-مقاطعتين-بأوكرانيا-1079438155.html
إعلان الإنذار الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف بأوكرانيا
إعلان الإنذار الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف بأوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف بالإضافة إلى منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة كييف. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T22:19+0000
2023-07-26T22:19+0000
2023-07-26T22:20+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg
ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في هذه المناطق من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو ليلة الأربعاء حتى الساعة 00:13 بتوقيت موسكو يوم الخميس.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fab2aabd1bf26a5cfcfcbe198a5fb438.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان الإنذار الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف بأوكرانيا
22:19 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف بالإضافة إلى منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة كييف.
ووفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في هذه المناطق من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو ليلة الأربعاء حتى الساعة 00:13 بتوقيت موسكو يوم الخميس.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.