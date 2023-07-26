https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079438687.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في كييف، وجيتومير، خميلنيتسكي، وفينيتسا. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T23:49+0000
2023-07-26T23:49+0000
2023-07-26T23:49+0000
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وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المناطق خلال فترة محددة من الساعة 01:47 صباحًا بتوقيت موسكو حتى الساعة 02:07 صباحًا بتوقيت موسكو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلان-الإنذار-الجوي-في-مقاطعتين-بأوكرانيا-1079438155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في كييف، وجيتومير، خميلنيتسكي، وفينيتسا.
وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المناطق خلال فترة محددة من الساعة 01:47 صباحًا بتوقيت موسكو حتى الساعة 02:07 صباحًا بتوقيت موسكو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.