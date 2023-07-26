https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يؤكد-لبوتين-دعم-مصر-لكافة-المساعي-الرامية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1079437734.html
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "روسيا أفريقيا" في مدينة سان بطرسبرغ، دعم مصر لجميع... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T21:46+0000
2023-07-26T21:46+0000
2023-07-26T21:46+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
فلاديمير بوتين
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "قام الرئيس بوتين بإحاطة السيد الرئيس بمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بشكل سلمي، من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة، وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم خاصة الدول النامية والأفريقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".وبحسب الرئاسة المصرية، فإن الزعيمين "تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية".ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يصل-إلى-سان-بطرسبورغ-للمشاركة-في-القمة-الروسية--الأفريقية-فيديو-وصور-1079431458.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-مصر-حريصة-على-تلبية-دعوات-الرئيس-الروسي-فيما-يخص-التعاون-المشترك-1079435556.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة "روسيا أفريقيا" في مدينة سان بطرسبرغ، دعم مصر لجميع المساعي التي تهدف إلى تسريع عملية حل وتسوية الأزمة الأوكرانية بشكل سياسي وسلمي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "قام الرئيس بوتين بإحاطة السيد الرئيس بمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بشكل سلمي، من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة، وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم خاصة الدول النامية والأفريقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن الزعيمين "تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية".
ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.
وكانت الرئاسة المصرية
قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.
ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية
، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.