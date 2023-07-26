https://sputnikarabic.ae/20230726/الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-أسعار-الفائدة-الأساسية-بمقدار-25-نقطة-أساس-1079435936.html
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T19:00+0000
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موسكو- سبوتنيك. أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان عقب اجتماعه الشهري، لشهر يوليو/ تموز الجاري، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي، في وقت لاحق من هذا العام.وتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران الماضي، للهيئة التنظيمية الذي نشر، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان: "الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة، بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام".وأضاف البيان: "وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الحالي والمقبل، قبل انكماش معتدل، في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230615/البنك-المركزي-الصيني-يخفض-سعر-الفائدة-الرئيسي-لتعزيز-الاقتصاد-1078114656.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس
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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%.
موسكو- سبوتنيك. أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان عقب اجتماعه الشهري، لشهر يوليو/ تموز الجاري، أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي
، في وقت لاحق من هذا العام.
وتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران الماضي، للهيئة التنظيمية الذي نشر، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان: "الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة، بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام".
وأضاف البيان: "وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الحالي والمقبل، قبل انكماش معتدل، في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل".