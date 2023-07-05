https://sputnikarabic.ae/20230705/الاحتياطي-الفيدرالي-يتوقع-حدوث-ركود-في-الاقتصاد-الأمريكي-نهاية-عام-2023-1078771179.html
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي نهاية عام 2023
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي نهاية عام 2023
توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T19:44+0000
2023-07-05T19:44+0000
2023-07-05T19:44+0000
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران، للهيئة التنظيمية الذي نشر، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان: "الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام".وأضاف: "وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "في الربع الحالي والمقبل قبل انكماش معتدل في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230705/إعلام-غربي-جميع-المعلومات-التي-تقدمها-أمريكا-لأوكرانيا-تحصل-عليها-المخابرات-الروسية-1078764430.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الاحتياطي الفيدرالي يتوقع حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي نهاية عام 2023
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توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدء الركود في الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام.
وتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، وفقًا لمحضر اجتماع يونيو/حزيران، للهيئة التنظيمية الذي نشر، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان: "الآثار المترتبة على المزيد من التشديد المتوقع لشروط الائتمان المصرفي على خلفية الظروف المالية المشددة بالفعل ستؤدي إلى ركود معتدل، والذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا العام".
وأضاف: "وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "في الربع الحالي والمقبل قبل انكماش معتدل في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل".