https://sputnikarabic.ae/20230726/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-ترجئ-النظر-في-التماس-تجميد-العمل-بقانون-التعديلات-القضائية-1079424263.html

المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية

المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، "الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T12:54+0000

2023-07-26T12:54+0000

2023-07-26T12:54+0000

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وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230725/إقرار-الكنيست-للتعديلات-القضائية-سيناريوهات-محتملة-وتداعيات-خطيرة-على-إسرائيل-داخليا-وخارجيا-1079396468.html

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