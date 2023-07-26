https://sputnikarabic.ae/20230726/تحذيرات-في-الكونغرس-الأمريكي-أنظمة-الذكاء-الاصطناعي-يمكن-أن-تصنع-أسلحة-بيولوجية-1079412188.html

تحذيرات في الكونغرس الأمريكي… أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصنع أسلحة بيولوجية

تحذيرات في الكونغرس الأمريكي… أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصنع أسلحة بيولوجية

شهدت جلسة استماع في الكونغرس حول الذكاء الاصطناعي، تحذيرات قادة في هذا المجال، من تحوله إلى مصدر للإرهاب البيولوجي، الذي يمكن أن يهدد حياة البشر. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T09:13+0000

2023-07-26T09:13+0000

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وتناولت التحذيرات المخاطر التي يمكن أن يمثلها الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، إذا أصبح خارج سيطرة البشر، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.ووجّه الخبراء في الذكاء الاصطناعي رسالة تحذير للكونغرس أشاروا فيها إلى أنه من الممكن أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تصنيع أسلحة بيولوجية في المستقبل.وخلال جلسة الاستماع في الكونغرس، التي جرت أمس الثلاثاء، قال أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة مونتريال يوشوا بنغيو، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاون مع العالم لتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي.أما داريو أمودي، رئيس تنفيذي لشركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد حذر من قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج أسلحة بيولوجية تهدد حياة البشر خلال السنوات المقبلة.وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد حذر عالم ثالث وهو ستيوارت راسل، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، من صعوبة التحكم في طريقة عمل الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة مقارنة بالتقنيات الأخرى التي يستخدمها البشر.ويرى هؤلاء العلماء أن الوتيرة المتسارعة التي يسير بها الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة تمثل مصدر قلق للبشر، في إشارة إلى "شات جي بي تي"، الذي تم تطويره أخيرا.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن التحذيرات التي أصدرها هؤلاء العلماء تكشف حجم المخاوف التي تم مناقشتها داخل الكونغرس لمواجهة احتمالات خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتسببه في أضرار للبشر.ويطالب علماء بضرورة وضع تشريعات خاصة في جميع دول العالم تتعلق بتقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي حتى يمكن جعل هذه التقنيات آمنة على البشر.

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