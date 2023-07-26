https://sputnikarabic.ae/20230726/رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-يعترف-علانية-بتفجير-جسر-القرم-1079435259.html

رئيس جهاز الأمن الأوكراني يعترف علانية بتفجير جسر القرم

رئيس جهاز الأمن الأوكراني يعترف علانية بتفجير جسر القرم

اعترف رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، فاسيلي ماليوك، علانية بتورط كييف في الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T17:52+0000

2023-07-26T17:52+0000

2023-07-26T17:52+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقال ماليوك خلال تقديم طابع بريدي مخصص لعمل إدارة أمن الدولة، اليوم الأربعاء: "هناك العديد من العمليات المختلفة، والعمليات الخاصة، وبعضها سنتحدث عنه للجميع بعد "الانتصار".وكان ماليوك يعلّق على مدير البريد الأوكراني، إيغور سميليانسكي، الذي كان يرتدي قميصًا مكتوبًا عليه "سنحرق الجسور- المخابرات الأوكرانية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، هذا النظام يعتبر إرهابيًا ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".

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روسيا, رصد عسكري