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https://sputnikarabic.ae/20230726/روساتوم-تنهي-بناء-مصنع-لمعالجة-اليورانيوم-في-تنزانيا--1079399263.html
"روساتوم" تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا
"روساتوم" تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا
قال السفير الروسي في تنزانيا، أندريه أفيتيسيان، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات التابعة لشركة روساتوم النووية الروسية تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T04:35+0000
2023-07-26T04:35+0000
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وقال أفيتيسيان لوكالة "سبوتنيك": "تدير الشركة التابعة لروساتوم، مانترا، مشروعاً لاستخراج اليورانيوم في تنزانيا. وعلى ما أعلم، يتم الآن الانتهاء من بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم، وفي الشهور القادمة، أعتقد أننا سنسمع عن بدء تشغيل هذا المشروع النموذجي الصغير".وأضاف: "في السنوات القادمة، إذا تطورت بنجاح، ستنتقل الشركة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم".وذكرت روساتوم لوكالة "سبوتنيك" قبل قمة روسيا-أفريقيا الثانية المقررة في 27 و28 يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ، أن الشركة تخطط للبدء في استخراج ومعالجة خام اليورانيوم في تنزانيا في الفترة من 2023 إلى 2025.
https://sputnikarabic.ae/20230719/روساتوم-تخطط-لاستخراج-اليورانيوم-في-ناميبيا-بحلول-2029-1079203850.html
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روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنزانيا
روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنزانيا

"روساتوم" تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا

04:35 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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قال السفير الروسي في تنزانيا، أندريه أفيتيسيان، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركات التابعة لشركة روساتوم النووية الروسية تنهي بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم في تنزانيا، وستنتقل في السنوات القادمة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم.
وقال أفيتيسيان لوكالة "سبوتنيك": "تدير الشركة التابعة لروساتوم، مانترا، مشروعاً لاستخراج اليورانيوم في تنزانيا. وعلى ما أعلم، يتم الآن الانتهاء من بناء مصنع لمعالجة اليورانيوم، وفي الشهور القادمة، أعتقد أننا سنسمع عن بدء تشغيل هذا المشروع النموذجي الصغير".
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وأضاف: "في السنوات القادمة، إذا تطورت بنجاح، ستنتقل الشركة إلى مستوى صناعي جاد لاستخراج ومعالجة اليورانيوم".
وذكرت روساتوم لوكالة "سبوتنيك" قبل قمة روسيا-أفريقيا الثانية المقررة في 27 و28 يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ، أن الشركة تخطط للبدء في استخراج ومعالجة خام اليورانيوم في تنزانيا في الفترة من 2023 إلى 2025.
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